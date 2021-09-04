ميرور: صلاح يطلب أكثر من ضعف راتبه للتجديد مع ليفربول.. وموقف النادي

كشفت صحيفة ميرور الإنجليزية أن محمد صلاح طلب من إدارة ليفربول الحصول على 500 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا كراتب للموافقة على تجديد تعاقده.

وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول صيف عام 2023، حيث يتقاضى ابن الـ29 عاما 200 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا الآن.

وأشارت الصحيفة إلى أن صلاح طلب اكثر من ضعف الراتب الحالي للموافقة على التجديد مع رغبة من يورجن كلوب مدرب النادي في الحفاظ عليه وسط ترقب أندية مثل ريال مدريد وباريس سان جيرمان.

ليفربول جدد تعاقده الصيف الحالي مع أليسون بيكر وفيرجل فان دايك وترينت ألكساندر أرنولد وأندرو روبرتسون ونات فيليبس وجوردان هندرسون وفابينيو وأدريان وهيرفي إيليوت وكايمهين كيليهر.

بحسب ميرور، فإن ليفربول يسعى لزيادة راتب محمد صلاح مع تجديد التعاقد ولكنه لن يقدم عرضا بـ500 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.

صلاح سجل 127 هدفا وصنع 49 آخرين في 206 مباراة لعبها مع ليفربول منذ انتقاله للفريق قادما من روما صيف 2017.

وسجل صلاح هدفين وصنع مثلهما في 3 مباريات لعبها مع ليفربول هذا الموسم.