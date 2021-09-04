موعد المباراة والقناة الناقلة والمعلق.. مصر ضد الجابون في تصفيات كأس العالم

السبت، 04 سبتمبر 2021 - 17:40

كتب : FilGoal

لاعبو مصر يحتفلون بهدف أفشة أمام أنجولا تصفيات كأس العالم

يستعد المنتخب المصري لمواجهة نظيره الجابوني غدا الأحد على ملعب فرانسفيل في ليبرفيل عاصمة الجابون ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لتصفيات كأس العالم 2022 في قطر.

مصر فازت في المباراة الأولى على أنجولا بهدف دون رد سجله محمد مجدي أفشة.

على الجانب الآخر، خسر المنتخب الجابوني أمام ليبيا بهدفين مقابل هدف واحد.

أخبار متعلقة
جاساما حكما لمباراة مصر والجابون مدرب أنجولا: مصر ستقترب كثيرا لو خرجت بنتيجة إيجابية من الجابون صلاح يصل الجابون للانضمام لـ منتخب مصر

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم طاقم الحكام الخاص بالمباراة اليوم. (طالع التفاصيل)

وتقام المباراة يوم الأحد 5 سبتمبر 2021 في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

قناة أون تايم سبورتس ستكون القناة الناقلة للمباراة عبر القمر الصناعي نايل سات.

المباراة ستذاع على أون تايم سبورتس بتعليق الثنائي محمد الكواليني وأيمن الكاشف.

مباريات المجموعة السادسة ستستكمل في التوقف الدولي القادم بمواجهتين بين مصر وليبيا، والجابون وأنجولا أكتوبر المقبل.

مصر الجابون تصفيات كأس العالم موعد مباراة مصر القناة الناقلة لمباراة مصر
نرشح لكم
أخر الأخبار
التجربة الأولى في إسبانيا.. باستوري ينضم إلى إلتشي 17 دقيقة | الدوري الإسباني
بين الاتفاق والعقوبات.. صراع غامض بين الأندية الإنجليزية والمنتخبات وفيفا 20 دقيقة | تصفيات كأس العالم
أنباء سيئة لـ لوكا زيدان.. رايو فايكانو يضم حارس كولومبيا 40 دقيقة | الدوري الإسباني
ميرور: صلاح يطلب أكثر من ضعف راتبه للتجديد مع ليفربول.. وموقف النادي 48 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الزمالك يكشف عن قيمة انتقال بامبو إلى البنك الأهلي 51 دقيقة | ميركاتو
سكالوني: الضرب الذي تعرض له ميسي كان مخيفا.. وهذا موقفه من مواجهة البرازيل 51 دقيقة | تصفيات كأس العالم
بيل يوجه رسالة خفية لـ زيدان: صرت أكثر سعادة وراحة في ريال مدريد ساعة | الدوري الإسباني
لويس إنريكي يفتح النار على الصحفيين ويوبخهم بسبب سؤاله عن "إشارته الخارجة" ساعة | تصفيات كأس العالم
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول موعد استئناف كأس مصر وبداية الموسم المقبل 2 هدف وتاريخ يقترب.. ماذا قدم محمد صلاح أمام تشيلسي؟ 3 ميركاتو في الجول - جنون اللحظات الأخيرة.. جريزمان وساؤول ودي يونج 4 وادي دجلة: الأهلي مهتم بثنائي الفريق.. والصفقة في طريقها للاكتمال
قد ينال إعجابك