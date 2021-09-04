موعد المباراة والقناة الناقلة والمعلق.. مصر ضد الجابون في تصفيات كأس العالم

يستعد المنتخب المصري لمواجهة نظيره الجابوني غدا الأحد على ملعب فرانسفيل في ليبرفيل عاصمة الجابون ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لتصفيات كأس العالم 2022 في قطر.

مصر فازت في المباراة الأولى على أنجولا بهدف دون رد سجله محمد مجدي أفشة.

على الجانب الآخر، خسر المنتخب الجابوني أمام ليبيا بهدفين مقابل هدف واحد.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم طاقم الحكام الخاص بالمباراة اليوم. (طالع التفاصيل)

وتقام المباراة يوم الأحد 5 سبتمبر 2021 في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

قناة أون تايم سبورتس ستكون القناة الناقلة للمباراة عبر القمر الصناعي نايل سات.

المباراة ستذاع على أون تايم سبورتس بتعليق الثنائي محمد الكواليني وأيمن الكاشف.

مباريات المجموعة السادسة ستستكمل في التوقف الدولي القادم بمواجهتين بين مصر وليبيا، والجابون وأنجولا أكتوبر المقبل.