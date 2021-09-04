جاساما حكما لمباراة مصر والجابون

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم حكام مباراة مصر والجابون في تصفيات كأس العالم.

مصر تواجه الجابون مساء غد الأحد، ضمن مباريات الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم لقارة إفريقيا.

وكشف اتحاد الكرة عن تلقيه خطابا بأسماء طاقم حكام المباراة، وسيكون من جامبيا بقيادة بكاري جاساما.

🔴طاقم جامبي لإدارة مباراة الجابون …⬇️⬇️ اختار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم طاقم من جامبيا لإدارة لقاء الجابون ومصر في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم بقيادة بكاري جاساما وعبدالعزيز بولول جاوا ونفالي چارجو وحكم رابع لامين چامية ويراقب المباراة بيدرو اندوابيكو من غينيا.#EFA pic.twitter.com/lq7yGY98wC — EFA.eg (@EFA) September 4, 2021

جاساما سيعاونه عبد العزيز بولول جاوا، ونفالي چارجو، وحكم رابع لامين چامية>

ويراقب المباراة المراقب بيدرو أندوابيكو.

مصر افتتحت مشوارها بالفوز على أنجولا بهدف في مصر، فيما خسرت الجابون أمام ليبيا في ليبيا بهدفين مقابل هدف.