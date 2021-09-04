في الجول يكشف – جلسة مع النقاز لحسم انضمامه لـ الزمالك.. وشرط لإتمام التعاقد

السبت، 04 سبتمبر 2021 - 16:05

كتب : أحمد شوقي صلاح

حمدي النقاز يصل إلى القاهرة

يعقد مسؤولو نادي الزمالك جلسة مع حمدي النقاز، ظهير أيمن الفريق السابق، لحسم انضمامه للقلعة البيضاء، غدا الأحد.

وعلم FilGoal.com، أن النقاز سيطلب الحصول على 75% من راتب عامه الأول في عقده الجديد مقدما، وهو الأمر الذي لا يمانعه الأبيض، خاصة مع تنازل النقاز عن قضيته ضد النادي لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وكان النقاز قد حصل على حكم ضد الزمالك بتسديد مليون و300 ألف دولار له، ولكن مع انضمام النقاز المنتظر للأبيض، سيتنازل عن القضية.

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وكشف FilGoal.com أن النقاز أنهى إجراءات فسخ تعاقده مع الترجي ليصبح لاعبا حرا ويحق له التوقيع لأي ناد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعدما تنازل عن جزءا من مستحقاته المالية للنادي التونسي. (طالع التفاصيل)

وصل حمدي النقاز إلى مطار القاهرة يوم الأربعاء من أجل الاجتماع مع مسؤولي نادي الزمالك، تمهيدا لعودته للقلعة البيضاء.

ولعب النقاز في صفوف الزمالك خلال الفترة من يناير 2018 حتى فبراير 2019.

صاحب الـ28 عاما شارك مع الزمالك في 64 مباراة. سجل هدفا وصنع 9 آخرين.

وحقق الدولي التونسي مع الزمالك ألقاب كأس مصر مرتين، والكونفدرالية الإفريقية، وكأس السوبر المصري السعودي.

حمدي النقاز الزمالك الترجي
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