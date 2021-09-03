وكيل أموتو يكشف عبر في الجول كواليس تعثر جلسة تقريب وجهات النظر مع علي ماهر

الجمعة، 03 سبتمبر 2021 - 16:17

كتب : أيمن عيد

أوستين أموتو يسجل ويحتفل بهدف المصري الأول في وادي دجلة

فشلت جلسة تقريب وجهات النظر بين أوستين أموتو مهاجم النادي المصري، وعلي ماهر مدرب الفريق، بأن تؤثي ثمارها.

وقال حسام صديق وكيل أعمال أوستين أموتو في تصريحات لـFilGoal.com: "جلسة تقريب وجهات النظر بين اللاعب وعلي ماهر مدرب الفريق فشلت".

وأضاف "علي ماهر تحدث مع اللاعب بشكل غير لائق خلال الجلسة، وقال له أكثر من مرة (أنت لاعب كاذب ومقرف).

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وكيل أموتو أتبع "على ذلك، قرر أموتو رفض التجديد وانتظار نهاية عقده للرحيل".

صديق أوضح "بدأت المشكلة بين أموتو وعلي ماهر عقب لقاء الزمالك، وحين قال علي ماهر بأن هدف أموتو جاء بالحظ، في حين كان ينتظر اللاعب دعم مدربه معنويا".

وكيل أموتو استمر "استنكرنا قرار المدير الفني بعد استبعاد اللاعب من معسكر الفريق وعودته لـ بورسعيد الساعة ١ صباحا، مما هدد حياة اللاعب وأشعره بالإهانة".

وواصل "نملك عروض من الاتحاد السكندري، وفيوتشر، والبنك الأهلي".

صديق أتم "أحاول تقريب وجهات النظر وحل المشكلة من أجل مصلحة النادي المصري، ولكن لا أعرف سبب ما يفعله المدير الفني".

أوستين أموتو انضم للنادي المصري عام 2019 قادما من فريق باهانج الماليزي.

النيجيري صاحب الـ28 عاما شارك الموسم الماضي في 27 مباراة. سجل فيهم 7 أهداف وصنع هدفين.

في الدوري المصري أوستين أموتو علي ماهر
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