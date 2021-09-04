مدير أرسنال التقني يشرح.. لماذا يتذيل جدول الدوري رغم كونه الأكثر صرفا في الانتقالات

خرج إيدو، المدير التقني لأرسنال، في حوار نادر، ليشرح سبب تذيل فريقه لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد 3 هزائم في الجولات الثلاث الأولى، دون تسجيل أي هدف، رغم كون الفريق الأكثر صرفا في الميركاتو الصيفي.

وقال إيدو في حوار لشبكة سكاي سبورتس: "لم نرى الفريق مكتملا يلعب معا، ما صرفناه في الانتقالات أمر له سياق أوسع. فقد قمنا بضم 6 لاعبين تحت عمر الـ 23 عاما، وهذا سيعني الكثير لخططنا. الأمر جزء من صورة كبيرة".

وأضاف "نخطط لتشكيل تلك القائمة منذ عام، نريد وضع أساس جيد. في ذلك العام جددنا عقدي بوكايو ساكا وجابرييل مارتينيلي وقمنا بضم 7 لاعبين تحت عمر الـ 23 عاما".

وشدد "علينا أولا أن نضع قائمة متوازنة، ومهمتي الآن هي تحسين القائمة الحالية من أجل ميكيل أرتيتا (مدرب الفريق)".

وخسر أرسنال من الصاعد حديثا برينتفورد، وبطل دوري أبطال أوروبا تشيلسي، وحامل لقب الدوري مانشستر سيتي، في الجولات الثلاثة الأولى، رغم صرفه لحوالي 157 مليون جنيه إسترليني في الانتقالات الصيفية لضم 6 لاعبين.

وشرح إيدو "في الفترة الماضية رحل 21 لاعبا عن الفريق، وقمنا بضم 10 لاعبين. لدينا استراتيجية في الصفقات وهي وضع أساس قوي للفريق للمستقبل".

وأكمل "عانينا العام الماضي لأننا فقدنا العديد من اللاعبين ولم يكن لدينا بدلاء. بشكل واضح، في وسط الملعب لدينا جرانيت تشاكا وتوماس بارتي، لم يكن من المنطقي ضم لاعب يزيح أحدهما من التشكيل الأساسي، لكننا قمنا بضم سامبي لوكونجا ليساعدهما".

واستدرك "عندما احتجنا لدفع أموال كثيرة كان ذلك في الدفاع لذا قمنا بضم بن وايت".

وشدد "وضع الفريق الحالي مؤلم، لكني أريد أن أرى الفريق كاملا معا، وحينها يمكن الحكم عليه".

وأنهى أرسنال الموسم الماضي في المركز الثامن دون الحصول على مقعد مؤهل لأي بطولة أوروبية لأول مرة منذ عام 1995.