بوليسيتش يروي كيف حصل على صورة مع ميسي "بالإشارة"

كريستيان بوليسيتش النادي : تشيلسي ليونيل ميسي النادي : باريس سان جيرمان تشيلسي

كشف الأمريكي كريستيان بوليسيتش جناح تشيلسي الإنجليزي عما دار في لحظة طلبه لقميص الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان الجديد.

وترجع هذه القصة إلى 5 سنوات، حين التقى المنتخب الأمريكي بنظيره الأرجنتيني في كوبا أمريكا "سينتيناريو" عام 2016، في النسخة التي شهدت مشاركة 16 فريقا احتفالا بمرور 100 عام على انطلاق المسابقة.

وقعت هذه المباراة في الدور نصف النهائي للمسابقة، وانتهت بتأهل الأرجنتين إلى النهائي الذي خسرته على يد تشيلي بركلات الترجيح للمرة الثانية على التوالي بعد نسخة العام السابق مباشرة.

وقال بوليسيتش في تصريحاته لموقع "ذا أثلتيك" عن هذه اللحظة: "لعبت ضد الأرجنتين وعانينا في هذا اليوم. كنا متأخرين بنتيجة 2-0 بنهاية الشوط الأول وكان ليونيل ميسي مذهلا. بين الشوطين بدأت أفكر أن الأمور ستصبح ممتعة".

وأضاف "خسرنا بنتيجة 4-0، وتم اختياري مع ميسي لإجراء عينة منشطات عشوائية بعد المباراة، فجلست إلى جواره وحاولت أن أبقى هادئا، إذ كان عمري 17 عاما في ذلك الوقت".

وتابع بوليسيتش "طلبت من طبيبنا أن يحضر لي هاتفي، كان يجب أن أحصل عليه لالتقاط صورة معه. لم نتمكن من التواصل حقا وكنت متوترا لدرجة تمنعني من الحديث إليه، فكان يجب أن أطلب هذه الصورة بالإشارة".

وأوضح "كان لطيفا حيال هذا الأمر برمته، فهو غالبا ما يتعرض لهذه المواقف كثيرا، ولكن ربما ليس في مثل هذه الظروف".

وكشف بوليسيتش عن قصة أخرى سبقت تسجيله لهدفه الدولي الأول، والذي أتى في شباك بوليفيا خلال مباراة ودية قبل كوبا أمريكا 2016، حيث ذهب لحضور حفل تخرجه من المدرسة في مدينة أخرى، وعاد مباشرة في الصباح لخوض المباراة.

وقال الجناح الأمريكي "في الليلة السابقة حضرت حفل تخرجي من المدرسة. لقد كان أمرا جنونيا، كنت أتدرب مع المنتخب وقلت للمدرب –آنذاك- يورجن كلينسمان: هل يمكنني أن أسألك سؤالا جنونيا"؟

وواصل "أخبرته أن الكثير سيفوتني وأن كل أصدقائي يريدون ذهابي، وكنت أعلم أن الحفل في مدينة أخرى. تحدث يورجن مع زوجته ووافق على ذهابي. سافرت إلى هاريسبورج مباشرة بعد التدريبات، وكانت ليلة طويلة، حيث رقصت طوال المساء وذهبت إلى بعض الحفلات التالية".

واختتم "تفاديت الشرب وسافرت مجددا إلى كانساس في الصباح التالي، حيث نمت على الطائرة لمدة 3 ساعات وكنت متعبا بعض الشيء ولم أبدأ المباراة، ولكني شاركت كبديل وسجلت في النهاية".

يذكر أن بوليسيتش الذي كان لاعبا في بوروسيا دورتموند الألماني بوقت هذه القصص، انتقل لاحقا إلى تشيلسي وفاز معه بلقب دوري أبطال أوروبا 2021، فيما نجح ميسي في التتويج مع الأرجنتين بلقب كوبا أمريكا بالعام ذاته بعد سنوات طويلة من الانتظار، قبل أن يسدل الستار على مسيرته التاريخية مع برشلونة وينتقل إلى باريس سان جيرمان.