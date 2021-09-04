فقير عن فشل انتقاله إلى ليفربول: ما قيل عن إصابتي كان كذبا

السبت، 04 سبتمبر 2021 - 10:55

كتب : أحمد أباظة

نبيل فقير - دييجو كارلوس - ريال بيتيس - إشبيلية - الدوري الإسباني

تحدث نبيل فقير نجم ريال بيتيس الإسباني عن كواليس فشل انتقاله إلى ليفربول الإنجليزي قبل 3 أعوام، حين كان لا يزال لاعبا في صفوف أولمبيك ليون الفرنسي.

وكان فقير قاب قوسين أو أدنى من ارتداء قميص الريدز في صيف 2018، بعد تتويجه بكأس العالم مع منتخب فرنسا، ولكن أزمة طبية حالت دون إتمام الصفقة، أو على الأقل هذا ما قيل في هذا الوقت.

الآن يكشف فقير أن إدارة المسألة من جانب ممثليه كانت وراء فشل الصفقة، حيث قال في تصريحاته لصحيفة "ذا تايمز" الإنجليزية: "كانت لحظة مظلمة".

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وأضاف "رأيت الكثير من الأشياء التي لم تكن حقيقية. قيل أن ركبتي هي ما منعني من الانتقال إلى ليفربول ولكن هذا لم يكن صحيحا".

وأوضح "لقد ذهبت إلى كليرفونتان (مركز كرة قدم فرنسي قرب العاصمة باريس)، وقاموا بإثبات أن ركبتي سليمة. كان لدي مشكلة مع وكيلي، وهو المسؤول عن فشل هذه الصفقة".

وتابع فقير "بالتأكيد كنت محبطا لعدم ذهابي إلى ليفربول فهو فريق عظيم".

وكان اللاعب الفرنسي ذو الأصول الجزائرية يعتبر القطعة الأخيرة في أحجية يورجن كلوب مدرب ليفربول بعد التعاقد مع فابينيو ونابي كيتا في الصيف ذاته، ولكن فشلت الصفقة ليستمر اللاعب مع ليون موسما إضافيا.

في الصيف التالي (2019) انتقل فقير إلى ريال بيتيس، بعد أن شاهد ليفربول يتوج بدوري أبطال أوروبا في العام ذاته بدونه، ثم يتوج بلقب البريميرليج في الموسم التالي، بعد 30 عاما من الانتظار.

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