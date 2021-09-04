تنس طاولة – رجال وسيدات مصر يحصدن لقب إفريقيا على حساب نيجيريا

حصدت مصر لقب بطولة إفريقيا لتنس الطاولة فرق على مستوى الرجال والسيدات بالبطولة المقامة في العاصمة الكاميرونية ياوندي.

وتغلب منتخبا مصر على رجال وسيدات نيجيريا في النهائي ليحسما اللقب القاري.

ففي نهائي السيدات، حققن المصريات الانتصار في أول 3 مباريات وحسمن اللقب دون عناء يُذكَر.

البداية كانت مع هنا جودة التي تغلبت على أوفوينج إديم، ثم فازت دينا مشرف على سيسيليا أكبان، وبعدها قلبت مريم الهضبي تأخرها وفازت على أولوفونكي أوشونياكي، لتحصد مصر لقب السيدات.

أمّا في منافسات الرجال فالصعوبة كانت أكبر أمام منتخب نيجيريا القوي.

البداية كانت بخسارة أحمد صلاح في صدام قوي أمام كوادري أرونا بالمباراة الأولى.

لكن البطل المصري عمر عصر قلب تأخره وتغلب على أولاجيدي أوموتايو في مباراة شرسة ليعادل النتيجة الإجمالية.

قبل أن تتقدم مصر بانتصار محمد البيلي على بودي أبيودن، لتكون على بُعد انتصار واحد من اللقب.

لكن عمر عصر خسر أمام أرونا، ليلجأ المنتخبان إلى مباراة حاسمة تغلب فيها صلاح على أوموتايو بأشواط نظيفة، ليستقر اللقب في خزائن مصر.

واستعاد رجال مصر لقب الفرق بعد خسارته في نسخة 2018 الماضية لحساب نيجيريا، وهو اللقب الـ13 في تاريخ مصر.

بينما فاز منتخب سيدات مصر باللقب للنسخة الخامسة على التوالي.