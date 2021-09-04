موسيماني: أعدكم بتقديم ما هو أفضل من الموسم الماضي

وعد بيتسو موسيماني المدير الفني لـ الأهلي بتقديم ما هو أفضل من الموسم الماضي.

وقال موسيماني عبر حسابه على "تويتر" ردا على تغريدة من حساب الأهلي قائلا: "رئيسي (محمود الخطيب)، نعدكم بأن نفعل ما هو أفضل من الموسم الماضي بفضل قيادتكم وتواضعكم".

وأتم "أنت (الخطيب) تبقى أسطورة الأهلي".

My President,we promise to do better than this past season.Thanks to your leadership and humility. You remain a legend of Al Ahly.🦅 https://t.co/BWKkzW4ZOx — Pitso Mosimane (@TheRealPitso) September 3, 2021

وخسر الأهلي لقب الدوري المصري لصالح الغريم التقليدي الزمالك وعقب مباراة الجونة التي أعلنت نهاية منافسة الأهلي على اللقب تقدم الخطيب بكلمة للاعبي وجهاز الفريق الفني. (طالع التفاصيل)

موسمياني حقق 5 ألقاب منذ تدريبه الأهلي، دوري أبطال إفريقيا مرتين وكأس مصر والسوبر الإفريقي وحصد المركز الثالث في مونديال الأندية.

وقاد الجنوب الإفريقي الأهلي في 62 مباراة منذ توليه المهمة فاز في 44 وتعادل في 14 وخسر 4.