الخطيب للاعبي الأهلي: ارفعوا رؤوسكم عاليا.. وقصرنا في حقكم

الثلاثاء، 24 أغسطس 2021 - 23:28

كتب : FilGoal

محمود الخطيب مع لاعبي الأهلي

وجه محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي الشكر للاعبيه والجهاز الفني بعد نهاية مباراة الجونة في الدوري مشيرا إلى أن الفريق يجب ان ينظر للأمام بعد خسارة اللقب.

الأهلي تعادل مع الجونة بثلاثة أهداف بكل فريق ضمن مباريات الأسبوع الـ33 للدوري المصري.

وقال محمود الخطيب في كلمة للاعبين في ستاد خالد بشارة بعد المباراة: "أشكر كل لاعب في الفريق والجهاز الفني، هذا الموسم كان صعبا بشكل كبير بسبب الإجهاد الكبير. ليس فقط الإجهاد البدني وإنما الذهني بتلاحم البطولات".

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وأضاف "كم البطولات التي مر بها الأهلي خلال هذه الفترة سببت إجهادا كبيرا من الناحية الذهنية والبدنية ونحن نقدر ذلك كمجلس إدارة النادي ومتأكد أن الجماهير تقدر هذا أيضا، جمهور الأهلي يفهم ويعي جيدا ما يحدث وسيكون معكم دائما. أنتم سبب سعادة الجماهير في الفترة الأخيرة ولكن هذا حق الجماهير عليكم".

وواصل "النادي الأهلي عندما يفقد بطولة بينطلق منها من جديد، بطولة الدوري انتهت وعلينا أن نفكر في المستقبل لإسعاد الجماهير وكتابة تاريخ جديد وأنتم لديكم القدرة على ذلك. سيكون هناك بطولات كثيرة لإسعاد هذه الجماهير، ولا يمكننا ان ننكر غياب التركيز عنا في بعض المباريات وهو ما احتجناه".

وأكمل "أنتم حققتم الرباعية ودوري أبطال إفريقيا مرتين متتاليتين وهذا ليس بالأمر السهل، فزتم ببرونزية كأس العالم للأندية والسوبر الإفريقي".

واستطرد "قبل عام ونصف أو عامين أخبرتكم بأنكم المجموعة الأفضل في إفريقيا لأنني أعرف قدراتكم وهذه رأيي حتى الآن. لابد أن تكون فخورا بوجودك في الأهلي مثلما هو الحال بالنسبة للنادي الفخور بكم. ارفعوا رؤوسكم عاليا".

محمود الخطيب رئيس الأهلي تابع "لا تجعلوا أحدا يسرق منكم فرحتكم، الجماهير تهتف لكم الآن لأنكم سبب إسعادها ولهم حق عليكم بإسعادهم في المستقبل، الجمهور هو الشريك والسند دائما وصانع البطولات منذ 1907. هذا هو الأهلي وهذا هو تاريخه".

واستكمل "الأهلي لا يترك حقه ولكن ليس وقت الحديث في هذا الأمر، لقد قصرنا معكم ولم نحتفل بكم بعد الفوز ببطولتي إفريقيا والسوبر الإفريقي وبرونزية كأس العالم، لم يكن هناك وقتا بسبب تلاحم البطولات ولكن حقكم علينا أن نقيم احتفالية لتكريمكم وهو ما سيحدث قريبا بعد تنسيق المواعيد والارتباطات القادمة".

وأتم "عليكم النظر للمستقبل الآن والعمل لتحقيق البطولات المقبلة وإسعاد الجماهير من جديد".

محمود الخطيب الدوري المصري #في الدوري الأهلي
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