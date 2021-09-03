رونالدو يصل إلى مدينة مانشستر

وصل البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى مدينة مانشستر استعدادا للاتحاق بفريق يونايتد لأول مرة عقب إتمام انتقاله للشياطين الحمر.

رونالدو حط الرحال في مطار مانشستر مساء اليوم الجمعة، وكان في استقباله دارين فليتشر المدير التقني للنادي وزميله السابق في الفريق بحسب الموقع الرسمي للنادي.

وخرج رونالدو من قائمة البرتغال عقب مباراة إيرلندا والتي شارك بها وسجل ثنائية رفعت رصيده إلى 111 هدفا دوليا بسبب حصوله على بطاقة صفراء وبالتالي سيغيب عن مباراة أذربيجان يوم الثلاثاء المقبل.

وقال الاتحاد البرتغالي لكرة القدم في بيان رسمي: "تم إعفاء كريستيانو رونالدو من المشاركة مع المنتخب اليوم –الخميس-".

وأوضح "البطاقة الصفراء التي تلقاها ضد أيرلندا هي الثانية له في هذه المرحلة من التصفيات، ما يعني أنه مضطر للتعرض للإيقاف لمدة مباراة، وهو ما سيحدث ضد أذربيجان".

وكان الشياطين الحمر قد أعلنوا أمس ارتداء رونالدو القميص رقم 7 في ولايته الثانية بقميص النادي.

وإذا اتجه رونالدو مباشرة إلى يونايتد، سيمنحه هذا الخروج المبكر فرصة الخضوع للعزل لمدة 5 أيام قبل التدرب مع الفريق، ما سيسهل عليه مهمة المشاركة في أولى مباريات الفريق بعد التوقف الدولي ضد نيوكاسل يونايتد في الأسبوع الرابع للدوري الإنجليزي.

يذكر أن رونالدو كان قد انضم إلى يونايتد في صيف 2003 قادما من سبورتينج لشبونة، ليغادر إلى ريال مدريد في صيف 2009، ومنذ ذلك الوقت سجل 551 هدفا بين الميرينجي ويوفي، ليعود إلى الشياطين الحمر في عمر 36 عاما.