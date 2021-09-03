حوار - ميكيسون: جاهز للتحدي وأحلم بالمشاركة في مونديال الأندية

أبدى لويس ميكيسون لاعب الأهلي الجديد سعادته وفخره بالانضمام للفريق وأنه أصبح جزءا من الكيان صاحب الألقاب والإنجازات القارية والعالمية.

لويس ميكيسوني النادي : الأهلي الأهلي

وتحدث ميكيسون في أول حوار له لموقع الأهلي الرسمي وإليكم كل ما جاء على لسانه عبر موقع النادي.

"في البداية لا أجد كلمات أعبر بها عن مدى سعادتي التي لا توصف لتواجدي في النادي ‏الأهلي عملاق القارة وصاحب الألقاب والإنجازات التاريخية، والأكثر ‏صعودا على منصات التتويج في إفريقيا، والمتوج بالمركز الثالث في مونديال العالم للأندية.. أنا سعيد وفخور لأنني أصبحت جزءا في هذا الكيان العملاق صاحب الشعبية الكبيرة، والتاريخ ‏العريق".

"بدايتي في كرة القدم عندما كنت في المدرسة وأصبحت لاعبا محترفا في عام 2013، حيث ‏بدأت مسيرتي مع ‏نادي أونياو دو سونجو واستمريت معهم لمدة خمس سنوات، ثم خطوت أول خطواتي في مشواري ‏الاحترافي خارج موزمبيق بالانضمام لفريق صن داونز في جنوب إفريقيا لمدة 3 سنوات، ‏ثم عدت مرة أخرى إلى موزمبيق مع فريق «ٔونياو دو سونجو ثم انتقلت ‏إلى سيمبا التنزاني، الآن أنا لاعب في صفوف الأهلي».‏

الأهلي حلم

"إذا توجهت بالسؤال إلى أي لاعب في قارة إفريقيا.. هل تريد اللعب للأهلي؟، سيكون رده ‏بلا شك.. نعم.. أي لاعب يحلم بالتواجد في الأهلي، حتى يرتدي قميص النادي، ويكون جزءا في ‏صناعة المزيد من الإنجازات والألقاب، وإسعاد الجماهير الكبيرة التي تدعم النادي".

التجربة الثالثة

"محطتي الحالية مع الأهلي هي التجربة الثالثة بالنسبة لي خارج موزمبيق، حيث سبق لي ‏اللعب في جنوب إفريقيا وتنزانيا واكتسبت المزيد من الخبرات، وأتمنى أن تكون تجربتي مع ‏الأهلي موفقة، وأن أكون على قدر تطلعات وأحلام الفريق، واساهم معهم في حصد الألقاب".

مرحلة صعبة

"تجربي مع صن داونز في جنوب إفريقيا كانت في غاية الصعوبة؛ لأنني لم أتأقلم على الأجواء ‏بالشكل الكافي.. ذهبت إلى هناك في سن ‏صغيرة، وواجهت صعوبات في التأقلم في بلد جديد ‏بالنسبة لي، لذلك كان الأمر بالنسبة لي صعبا للغاية".‏

"عندما وصلت إلى صن داونز استقبلوني ‏بشكل جيد للغاية، وكان المدرب حينها هو بيتسو ‏موسيماني المدير الفني الحالي للأهلي، وعندما رحلت عن الفريق تقبلت هذا الأمر، خاصة إنني ‏كنت صغير السن وقتها، واحتاج إلى المزيد من الخبرة.. كان قرار الرحيل صعبا للغاية ولكنني ‏اتخذته؛ لأحصل على المزيد من الوقت في التواجد داخل الملعب والمشاركة، خاصة أن هذا هو ‏الطريق الوحيد للوصول إلى مستوى متميز".

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بيتسو موسيماني

"عندما كان مديرا فنيا لصن داونز، وأثناء تواجدي مع الفريق، كانت ‏جيدة للغاية واستمرت إلى وقتنا هذا.. أتذكر في إحدى المقابلات عندما سألوني عن المدرب ‏الذي ساعدني في النضوج كرويا والوصول إلى هذا المستوى قلت: موسيماني، إنه ‏ساعدني ‏كثيرا أثناء فترة تواجدي في صن داونز. لقد جعلني لاعبا أفضل ولكن بشكل عام في ‏كرة القدم لن تحصل على كل شيء جيد، وأحيانا ستواجه ‏أوقاتا صعبة".‏

سر تألقه أمام الأهلي

"مباراة الأهلي وسيمبا التي أقيمت في تنزانيا بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا الموسم ‏الماضي، كانت بطاقة تعارف بيني وبين جماهير الأهلي، كان لدى حماس كبير، وفي مثل هذه ‏المواجهات أمام الفرق الكبرى وأمام فريق بحجم وقيمة الأهلي، تحاول أن تبذل مجهودا ‏مضاعفا.. عليك أن تقدم أفضل ‏أداء لديك، وأن تظهر للجميع بانك تستحق أن تكون جزءا من ‏هذا الفريق يوما ما».‏

"الأهلي فريق كبير، ويمتلك فلسفة جيدة للغاية لاسيما طريقة اللعب التي يخوض بها المباريات ‏والتي تناسب أسلوبي، وهو ما يسهل بدايتي مع الفريق، ويساعدني أيضا على التطور وتقديم ‏أقصى مستوى؛ من أجل التواجد مع فريق بحجم الأهلي والذي سبق أن أكدت على إنني فخور ‏بالتواجد معه".

لهذا فضّلت الأهلي

"تلقيت العديد من العروض خلال الفترة الماضية، وتحدثت مع وكيلي أكثر من مرة في هذا ‏الشأن، وبعد تلقي عرض الأهلي كان قراري حاسمًا بالموافقة فورا، والآن أنا متواجد هنا لبداية ‏مشواري مع الفريق".‏

"الأهلي دائما ما يبحث عن التتويج بالبطولات وأحلام جماهيره لا تتوقف عند الفوز باي لقب، ‏ودائما ما تنتظر المزيد.. كل يوم في تحدٍ جديد، ولذلك اخترت اللعب للأهلي حتى أكون جزءا من ‏هذه المنظومة الكروية التي صنعت تاريخا يضاهي وينافس كبار الأندية في العالم، اخترت ‏اللعب للأهلي بدوافع قوية".‏

مستعد للتحدي

"أعلم تماما أن اللعب للأهلي قد يضع أي لاعب تحت ضغوط، ولكن هذا هو حال كرة القدم، ‏دائما ما تضعك تحت ضغط في بعض الأوقات، قد تكون بعيدا عن ‏مستواك، مما يسبب المزيد ‏من المتاعب، ولكن أنا على استعداد تام لهذا التحدي من خلال اللعب للأهلي وجاهز لبذل ‏المزيد من الجهد والعمل الشاق والاجتهاد؛ من اجل مساعدة ‏الفريق في المرحلة المقبلة".

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منظومة نجاح

"تابعت مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي.. كانت ‏مباراة جيدة، وتمنيت أن أكون متواجدا مع الأهلي خلال هذه المباراة وأن أتوج مع الفريق ‏بدوري أبطال إفريقيا.. شعور رائع أن تكون جزءا من منظومة نجاح، وأن تصعد إلى منصات ‏التتويج القاري.. أتمنى أن يتكرر المشهد في النسخة الجديدة من دوري الأبطال وجميع ‏البطولات التي يشارك بها الأهلي".

‏"أعرف بعض اللاعبين السابقين في الأهلي خاصة محمد أبو تريكة الذي كنت أشاهده وهو يلعب ‏مع المنتخب المصري في بطولات إفريقيا".‏

المزيد من الألقاب

"كما أكدت من قبل أتطلع لكي أكون جزءا في تتويج الأهلي بالمزيد من الألقاب والاحتفال مع ‏الجماهير وزملائي بالفريق بما سنحققه للنادي وسأبذل أقصى جهد من اجل التواجد، وأكون ‏عند حسن ظن الجهاز الفني والجماهير، ولكي اثبت للجميع إنني على قدر تطلعاتهم وأتمنى ‏مساندتهم في الوصول الى أحلامي مع الفريق".‏

مونديال الأندية

"الأهلي أمامه الكثير من التحديات سواء على الصعيد المحلي أو الإفريقي أو العالمي، حيث ‏سيشارك في حدث بقيمة كأس العالم للأندية؛ ممثلا عن قارة أفريقيا بعدما توج بدوري ‏الأبطال، من المؤكد أن أي لاعب يحلم بالمشاركة في مونديال الأندية، وأنا واحد بلا شك من ‏هؤلاء اللاعبين الذين يحلمون باللعب في هذه البطولة والتي تضيف خبرات كبيرة لأي لاعب ‏وعلامة مضيئة في تاريخه، وأتمنى أن تكون مصحوبة بالوصول إلى منصات التتويج، لاسيما ‏أن الأهلي توج من قبل بالميدالية البرونزية في نسختين سابقتين".‏

نجوم من العيار الثقيل

"الفرق الكبيرة مثل الأهلي، تذخر بقائمة من النجوم واللاعبين الكبار.. الفريق يضم مجموعة ‏مميزة من اللاعبين لقد حققوا دوري أبطال إفريقيا مرتين متتاليتين.. لا تستطيع أن تختار لاعبا ‏وتتجاهل آخر.. جميعهم نجوم، ومن العيار الثقيل، ولاعبين أصحاب خبرات كبيرة وحققوا ‏بطولات للنادي.. واجهت الأهلي مع فريق سيمبا، وأعرف قيمة وحجم هذا الجيل وأدرك تمام ‏قيمة اللاعبين المتواجدين مع الأهلي".‏

جزء من عائلة الأهلي

"أنا الآن جزء من عائلة النادي الكبيرة، وسأعمل بجد، وأبذل ‏أقصى ما بوسعي لرسم الابتسامة على وجوههم من خلال الفوز بالبطولات في الفترة المقبلة، ‏والاحتفال معهم بالألقاب.. أنا أعلم تماما أن جماهير الأهلي داعمة بقوة للفريق ومساندة لجميع ‏اللاعبين.. وأحلم بالفوز بكل البطولات مع الأهلي، وأنا جاهز ‏للتحدي والتواجد مع فريق يعرف طريق النجاح".