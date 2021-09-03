حبيب نورمحمدوف: رونالدو أخبرني بانتقاله إلى يونايتد منذ شهر كامل

الجمعة، 03 سبتمبر 2021 - 18:30

كتب : FilGoal

حبيب نورمحمدوف - رونالدو

كشف المقاتل الروسي الأسطوري حبيب نورمحمدوف، أن صديقه كريستيانو رونالدو قد أفصح له عن انتقاله إلى مانشستر يونايتد منذ مدة.

كريستيانو رونالدو

النادي : مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

رونالدو أتم عودة رومانسية إلى مسرح الأحلام بانضمامه إلى مانشستر يونايتد هذا الصيف قادما من يوفنتوس.

وبينما بدا أن المفاوضات استغرقت ساعات قليلة خصوصا مع ارتباط اسم أسطورة البرتغال بالغريم مانشستر سيتي؛ يبدو أن لـ نورمحمدوف رواية أخرى.

وقال نورمحمدوف في تصريحات لموقع Rsport الروسي: "مفاوضات رونالدو ومانشستر يونايتد لم تفاجئني".

وأضاف: "رونالدو أخبرني عنها قبل شهر".

وأتم: "توقعت أن تتم الخطوة عاجلا أم آجلا، أعتقد أن مانشستر يونايتد يلائمه أكثر من يوفنتوس".

وكانت التقارير الصحفية تصب جميعها صوب انتقال رونالدو إلى سيتي، قبل أن يظهر يونايتد ويستعيد هدافه السابق.

نورمحمدوف (32 عاما) هو أحد أساطير رياضة الفنون القتالية المختلطة، إذ لم يخسر أي نزال في مسيرته وانتصر في 29.

ويرتبط نورمحمدوف بعلاقة صداقة قوية مع رونالدو منذ عدة سنوات.

كريستيانو رونالدو مانشستر يونايتد
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