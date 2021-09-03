رئيس أتليتكو: سأتفهم صافرات استهجان جمهورنا في حق جريزمان

ناقش إنريكي سيريزو رئيس أتليتكو مدريد مسألة عودة أنطوان جريزمان لفريقه مرة أخرى بعد عامين في صفوف برشلونة.

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جريزمان انتقل إلى أتليتكو في الثواني الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية بعقد إعارة لمدة عامين مع أحقية الشراء.

وقال سيريز: "كانت صفقة تتوقف على 3 جهات، وقد كنا محظوظين بالحصول على خدمات جريزمان للعامين المقبلين. لم نكن متأكدين من إتمام صفقة جريزمان أو من رحيل ساؤول. حتى الآن لم أتحدث مع جريزمان لأنه مع منتخب فرنسا".

وأضاف في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا: "جريزمان رحل بطريقة غريبة، لكنه أثبت أنه مجنون لأجل العودة لـ أتليتكو مدريد".

وتابع: "بعض المشجعين لن يعجبهم ذلك، لكن هناك أيضا من تعجبهم عودته وفي النهاية الأهم هو مستواه وامتلاك أفضل تشكيل".

وشدد: "لقد أثبت جريزمان رغبته الكبيرة باللعب هنا، سأكون متفهمًا لو أطلقت جماهيرنا في حقه صافرات الاستهجان، ولكن هذا لن يفيد في شيء. عندما غادر، كل ما قلته إنهم في برشلونة يريدونه بنفس قدر ما يريدهم".

وأشار: "على الورق، نمتلك أفضل مشروع لـ أتليتكو مدريد فيما يخص اللاعبين، لكننا دائما ما ندخل كل موسم بكثير من الشغف والرغبة".

وأتم: "أحد الأهداف التي يجب أن نضعها هي الوصول لربع النهائي، الكل يقول إن أتليتكو مدريد يمتلك أفضل قائمة، وبالتالي علينا المنافسة على كل شيء، لدينا قائمة مذهلة ومدرب مذهل وقد قدّم لنا 10 سنوات من الألقاب".

وكان جريزمان (30 عاما) قد بدأ مسيرته مع أتليتكو مدريد عام 2014 بعد انتقاله إليه قادما من ريال سوسيداد مقابل 54 مليون يورو.

وخاض جريزمان 257 مباراة بقميص أتليتكو، سجل خلالها 133 هدفا وصنع 50، وقاده لنهائي دوري أبطال أوروبا، وكذلك التتويج بالدوري الأوروبي وكأس السوبر الأوروبي.

لاحقا انتقل جريزمان إلى برشلونة في صيف 2019 بعد تفعيل قيمة الشرط الجزائي في عقده البالغة 120 مليون يورو، لكنه لم يصل أبدا إلى أفضل مستوياته في قلعة البلاوجرانا.