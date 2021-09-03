أزمة جديدة لـ لويس إنريكي.. مورينو يغادر معسكر إسبانيا

الجمعة، 03 سبتمبر 2021 - 17:10

كتب : FilGoal

جيرارد مورينو - إسبانيا

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن خروج جيرارد مورينو مهاجم المنتخب من المعسكر بعد تعرضه لإصابة.

مورينو غادر مباراة السويد أمس الخميس مصابا، قبل أن تنتهي حظوظه في الظهور بالمباراتين المقبلتين لـ إسبانيا خلال التوقف الدولي الحالي.

وأشار بيان الاتحاد الإسباني إلى تعرُض هدّاف فياريال لإصابة في العضلة الخلفية للساق اليمنى.

وأوضح البيان أن لويس إنريكي لا ينوي استدعاء أي لاعب لتعويضه وسيكتفي بالعمل مع الـ23 لاعبا المتواجدين حاليا في المعسكر.

وشارك مورينو أساسيا في مواجهة السويد ضمن منافسات المجموعة الأولى لتصفيات كأس العالم، قبل أن يغادر في الدقيقة 64 ويعوضه أداما تراوري.

وخسرت إسبانيا المباراة بهدفين مقابل هدف واحد رغم تقدمها في النتيجة بعد 4 دقائق فقط.

وتستقبل إسبانيا في المباراة المقبلة نظيرتها جورجيا يوم الأحد، قبل أن تحل ضيفة على كوسوفو يوم الأربعاء.

وفاز مورينو مؤخرا بجائزة أفضل لاعب في الدوري الأوروبي عن الموسم الماضي بعد قيادته فياريال للقب على حساب مانشستر يونايتد.

المهاجم الكتالوني البالغ 29 عاما خاض 17 مباراة دولية، سجل خلالها 5 أهداف وصنع 6.

وسيأمل أوناي إيمري المدير الفني لـ فياريال في استعادة نجمه الأول قبل مواجهة أتالانتا الإيطالي في الجولة الأولى لدوري أبطال أوروبا يوم 14 سبتمبر الجاري.

جيرارد مورينو إسبانيا منتخب إسبانيا
نرشح لكم
أخر الأخبار
مصدر من بيراميدز لـ في الجول: سنطلب ضم بنشرقي إذا فشل تجديده مع الزمالك 23 دقيقة | ميركاتو
حبيب نورمحمدوف: رونالدو أخبرني بانتقاله إلى يونايتد منذ شهر كامل 25 دقيقة | الدوري الإنجليزي
رغم أسوأ بداية منذ 67 عاما.. فينجر: أرسنال في حالة جيدة 30 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تحقيق في الجول - إلغاء لائحة استقالة المدربين بين قرار صائب وخاطئ "ولم يُطبق من الأساس" 38 دقيقة | تقرير في الجول
سبورت: مجموعة من لاعبي برشلونة شعروا بالسعادة لرحيل جريزمان 42 دقيقة | الدوري الإسباني
تقرير: وصول مفاوضات ديبالا مع يوفنتوس إلى طريق مسدود 57 دقيقة | أوروبا
نهاية الرحلة.. ماندزوكيتش يعتزل كرة القدم ساعة | أوروبا
المحطة المصرية الثالثة.. الجونة يضم شيميليس بيكلي ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول موعد استئناف كأس مصر وبداية الموسم المقبل 2 هدف وتاريخ يقترب.. ماذا قدم محمد صلاح أمام تشيلسي؟ 3 ميركاتو في الجول - جنون اللحظات الأخيرة.. جريزمان وساؤول ودي يونج 4 هداف الدوري.. محمد شريف يكتب تاريخا لم يتحقق منذ 46 عاما
قد ينال إعجابك