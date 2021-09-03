أزمة جديدة لـ لويس إنريكي.. مورينو يغادر معسكر إسبانيا

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن خروج جيرارد مورينو مهاجم المنتخب من المعسكر بعد تعرضه لإصابة.

مورينو غادر مباراة السويد أمس الخميس مصابا، قبل أن تنتهي حظوظه في الظهور بالمباراتين المقبلتين لـ إسبانيا خلال التوقف الدولي الحالي.

وأشار بيان الاتحاد الإسباني إلى تعرُض هدّاف فياريال لإصابة في العضلة الخلفية للساق اليمنى.

وأوضح البيان أن لويس إنريكي لا ينوي استدعاء أي لاعب لتعويضه وسيكتفي بالعمل مع الـ23 لاعبا المتواجدين حاليا في المعسكر.

🚨 OFICIAL | @GerardMoreno9 abandona la concentración de la @SeFutbol por precaución tras sentir molestias en el muslo derecho. ➡️ La exploración no revela lesión en el delantero. ➡️ No será sustituido por ningún futbolista. ℹ️ https://t.co/Yu0JJLrQXJ#VamosEspaña#Catar2022 pic.twitter.com/jy56YQcydr — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) September 3, 2021

وشارك مورينو أساسيا في مواجهة السويد ضمن منافسات المجموعة الأولى لتصفيات كأس العالم، قبل أن يغادر في الدقيقة 64 ويعوضه أداما تراوري.

وخسرت إسبانيا المباراة بهدفين مقابل هدف واحد رغم تقدمها في النتيجة بعد 4 دقائق فقط.

وتستقبل إسبانيا في المباراة المقبلة نظيرتها جورجيا يوم الأحد، قبل أن تحل ضيفة على كوسوفو يوم الأربعاء.

وفاز مورينو مؤخرا بجائزة أفضل لاعب في الدوري الأوروبي عن الموسم الماضي بعد قيادته فياريال للقب على حساب مانشستر يونايتد.

المهاجم الكتالوني البالغ 29 عاما خاض 17 مباراة دولية، سجل خلالها 5 أهداف وصنع 6.

وسيأمل أوناي إيمري المدير الفني لـ فياريال في استعادة نجمه الأول قبل مواجهة أتالانتا الإيطالي في الجولة الأولى لدوري أبطال أوروبا يوم 14 سبتمبر الجاري.