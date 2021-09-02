تصفيات المونديال – السويد تؤكد عُقدة إسبانيا وتسلبها الصدارة

سقط منتخب إسبانيا على أرض مضيفه السويدي بهدفين مقابل هدف واحد في ملعب فريندز أرينا، بالجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة أوروبا.

إسبانيا تقدّمت بواسطة كارلوس سولير، قبل أن تقلّب السويد النتيجة بهدفي أليكساندر إيزاك، وفيكتور كلايسون.

لتقفز السويد إلى صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط من العلامة الكاملة، فيما تجمّد رصيد إسبانيا عند 7 نقاط من 4 مباريات خاضتها.

وتعد هذه الهزيمة هي الأولى لـ إسبانيا في تصفيات كأس العالم خارج ملعبها منذ سقوطها أمام الدنمارك عام 1993.

كما تواصلت عُقدة إسبانيا على أرض السويد، إذ خسرت مرتين وتعادلت 4 في 6 زيارات للدولة الاسكندنافية.

إسبانيا تقدّم مبكرا جدا منذ الدقيقة الرابعة بواسطة سولير الذي ترجم عرضية جوردي ألبا إلى هدف في ظهوره الدولي الأول مع لاروخا.

لكن أسبقية إسبانيا دامت ثوانٍ معدودات بعد استئناف اللعب، تحديدا عندما استغل إيزاك مهاجم ريال سوسيداد هفوة القائد سيرخيو بوسكيتس ليعادل النتيجة.

قبل أن تأتي الصدمة في الشوط الثاني بهدف التقدم في الدقيقة 57 بتسديدة أرضية قوية من كلايسون بعد عمل رائع من ديان كولوسيفسكي لاعب يوفنتوس.

لويس إنريكي دفع بكل أوراقه الهجومية، فأقحم أداما تراوري، وبابلو سارابيا، ماركوس يورينتي، وبرايس مينديز، ورودري، دون جديد.

تراوري كان الأكثر خطورة، فانطلق وسدد بقوة من الجهة اليمنى، لكن روبن أولسن تصدى بثبات، لتسقط كتيبةراقصي الفلامنكو.

وفي نفس المجموعة بوقتٍ سابق من اليوم الخميس، فازت كوسوفو على مضيفتها جورجيا بهدف وحيد.

وسجل فيدات موريكي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 18.

لترفع كوسوفو رصيدها إلى 3 نقاط في المركز الثالث، ويتجمّد رصيد جورجيا عند نقطة وحيدة في قاع المجموعة خلف اليونان صاحبة النقطتين.