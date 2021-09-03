خبر فى الجول – جلسة حاسمة بين المصري وعلي ماهر "بسبب سوء المعاملة"

الجمعة، 03 سبتمبر 2021 - 17:08

كتب : أيمن عيد

علي ماهر مدرب المصري

يعقد النادي المصري جلسة حاسمة مع علي ماهر مدرب الفريق، لمناقشة كيفية تعديل وضع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وحسبما علم FilGoal.com فإن مقترح فسخ التعاقد مع علي ماهر بات مطروحا، رغم تجديد العقد بين الطرفين قبل أسابيع قليلة.

إدارة المصري مستاءة من طريقة تعامل علي ماهر مع اللاعبين، وآخرها كانت طريقة معماله لـ أوستين أموتو المهاجم النيجيري في جلسة أقيمت لتقريب وجهات النظر بين الطرفين، ولكنها فشلت. (طالع كواليس الجلسة)

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وينوي مجلس إدارة المصري عقد جلسة مع علي ماهر خلال الساعات القليلة المقبلة، في محاولة لتعديل الوضع داخل الفريق وتعديل أسلوب تعامل المدرب مع اللاعبين، أو الاتفاق على فسخ التعاقد بين الطرفين.

وفي حالة الاستقرار على رحيل علي ماهر عن الفريق، فإن المصري يضع في دائرة ترشيحاته عددا من المدربين، من بينهم أحمد كشري مدرب الإنتاج الحربي، وسيباستيان ديسابر المدير الفني السابق لـ بيراميدز والإسماعيلي، بجانب بعض الأسماء الأخرى.

ومن جهة أخرى، يملك علي ماهر أيضا بعض العروض من أندية الدوري الممتاز.

علي ماهر تولى تدريب النادي المصري في شهر سبتمبر من عام 2020، ليكمل حاليا سنة على رأس الجهاز الفني للنادي الساحلي.

وخلال تلك الفترة، نجح علي ماهر في إعادة المصري للمشاركة في الكونفدرالية الإفريقية بالموسم المقبل مجددا.

في الدوري المصري علي ماهر
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