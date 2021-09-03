تصفيات المونديال - الأرجنتين تقسو على فنزويلا بثلاثية

الجمعة، 03 سبتمبر 2021 - 10:36

كتب : FilGoal

لاوتارو

فازت الأرجنتين على مضيفتها فنزويلا بنتيجة 3-1 يوم الجمعة في الجولة التاسعة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

وتفوقت بطلة كوبا أمريكا بسهولة على فنزويلا وسجل لاوتارو مارتينيز الهدف الأول في الدقيقة 45.

وعزز زميله خواكين كوريا تقدم فريق ألباسيليستي في الدقيقة 71.

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وإثر تمريرات قصيرة سريعة أحرز أنخيل كوريا الهدف الثالث في الدقيقة 74.

وأحرز يفيرسون سوتيلدو هدف فنزويلا الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 90 نفذها بطريقة الملعقة المعروفة باسم "بانينكا".

واستمرت الأرجنتين وصيفة في ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية ورفعت رصيدها إلى 15 نقطة بعد خوضها لسبع مباريات.

بينما تتذيل فنزويلا الترتيب ورصيدها 4 نقاط.

وتحل الأرجنتين ضيفة على البرازيل يوم الأحد في لقاء مرتقب بينما تلعب فنزويلا ضد مضيفتها بيرو يوم الإثنين.

وتلعب منتخبات أمريكا الجنوبية العشرة ضد بعضها البعض في التصفيات ويتأهل أول 4 مباشرة إلى المونديال.

بينما يخوض الخامس ملحقا ضد فريق من قارة أخرى.

تصفيات كأس العالم الأرجنتين فنزويلا
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