تصفيات المونديال - ركلة إيفرتون تنصر البرازيل على تشيلي

حافظت البرازيل على العلامة الكاملة في تصفيات كأس العالم 2022 بإسقاط مضيفتها تشيلي بهدف إيفرتون ريبيرو اليوم الجمعة في الجولة التاسعة.

وسجل لاعب فلامنجو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 64 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ورفعت البرازيل رصيدها إلى 21 نقطة في صدارة ترتيب التصفيات بعد 7 انتصارات متتالية.

بينما عجزت تشيلي عن الفوز للمباراة الرابعة على التوالي في التصفيات وتوقف رصيدها عند 6 نقاط وتحتل المركز السابع.

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وتحل تشيلي ضيفة على الإكوادور يوم الأحد بينما تستضيف البرازيل فريق الأرجنتين في لقاء مرتقب.

وتلعب منتخبات أمريكا الجنوبية العشرة ضد بعضها البعض في التصفيات ويتأهل أول 4 مباشرة إلى المونديال.

بينما يخوض الخامس ملحقا ضد فريق من قارة أخرى.