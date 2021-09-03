أوباما: وصلني 3 عروض من الخليج.. وهذا موقفي من انضمام عبد الله السعيد

الجمعة، 03 سبتمبر 2021 - 01:34

كتب : FilGoal

الزمالك - الاتحاد - هدف أوباما

كشف يوسف أوباما لاعب الزمالك عن كواليس العروض الخارجية التي وصلته خلال الفترة الماضية.

يوسف أوباما

النادي : الزمالك

الزمالك

وقال أوباما خلال حلوله ضيفا على إم بي سي مصر: "وصلني في آخر 6 أشهر عرضان سعوديان وعرض قطري".

وأضاف: "كنت أترك القرار والأولوية دائما للزمالك سواء أراد استمراري أو رحيلي والاستفادة من الصفقة ماديا".

وتابع: "في العرض الأخير جلست مع حسين لبيب وأخبرني باستمراري مع الفريق".

وعن إمكانية انضمام عبد الله السعيد لصفوف الزمالك وتواجدهما في نفس المركز: "عبد الله السعيد إذا قدم سيكون إضافة لنا وسنكون إضافة له، أتمنى أن يأتي ويلعب ويكسر الدنيا".

وتحوّل أوباما للحديث عن أحداث يوم الاحتفالية: "أنا أكثر من تضرر بأحداث يوم الاحتفالية لأن عائلتي حضرت من الإسكندرية، هم زملكاوية وأرادوا الاحتفال ولم يستطيعوا الدخول وعادوا".

وأتم: "تقنية الفيديو جعلت كرة القدم أكثر عدالة، جمهور الزمالك لا يريد إلا العدل".

وكان FilGoal.com قد كشف في وقتٍ سابق عن تقدم نادي الحزم السعودي بعرض لضم أوباما في فترة الانتقالات الصيفية.

واجتمع أوباما بإدارة الزمالك التي قررت استمراره في الفريق وعدم خروجه معارا.

أوباما (26 عاما) من ناشئي الزمالك، وسبق له أن لعب معارا إلى الاتحاد السكندري ووادي دجلة.

وخاض أوباما 37 مباراة في مختلف البطولات بالموسم الجاري، سجل خلالها 13 هدفا وصنع 4، وساهم في حصد لقب الدوري المصري بعد غياب 6 سنوات.

أوباما الزمالك
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