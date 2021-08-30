خبر في الجول – أوباما يتلقى عرضا من الحزم السعودي.. ويجتمع بـ الزمالك لحسم مستقبله

الإثنين، 30 أغسطس 2021 - 19:01

كتب : إبراهيم رمضان

يوسف أوباما - الزمالك

تلقى يوسف أوباما لاعب الزمالك، عرضا من الحزم السعودي للانتقال إلى صفوفه في سوق الانتقالات الصيفية الجارية بحسب ما علم FilGoal.com.

ويجتمع أوباما رفقة وكيله مع إدارة نادي الزمالك، لحسم موقفه من العرض المقدم من النادي السعودي.

وقد تحدد قيمة العرض المادي موقف إدارة الزمالك من الموافقة أو الرفض على رحيل صانع ألعابها.

أوباما (26 عاما) من ناشئي الزمالك، وسبق له أن لعب معارا إلى الاتحاد السكندري ووادي دجلة.

وخاض أوباما 37 مباراة في مختلف البطولات بالموسم الجاري، سجل خلالها 13 هدفا وصنع 4، وساهم في حصد لقب الدوري المصري بعد غياب 6 سنوات.

ويحتل الحزم المركز 13 في الدوري السعودي بعد مرور 3 جولات، إذ تعادل مرتين وخسر في أخرى، ويشرف على تدريبه البرتغالي هيلدر.

أوباما الزمالك في الدوري
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