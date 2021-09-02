بعض الأشياء لا تتغير أبدا.. رونالدو يرتدي القميص رقم 7 مع مانشستر يونايتد

الخميس، 02 سبتمبر 2021 - 21:40

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - مانشستر يونايتد

أعلن مانشستر يونايتد الإنجليزي ارتداء البرتغالي كريسيتانو رونالدو القميص رقم 7.

إدينسون كافاني

النادي : مانشستر يونايتد

كريستيانو رونالدو

النادي : مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

وحصل رونالدو على القميص رقم 7 الذي ارتداه سابقا مع الشياطين الحمر طيلة 6 مواسم من قبل بين 2003 و2009.

وفي المقابل تخلى الأوروجوياني إدينسون كافاني عن القميص رقم 7 وتحصل على الرقم 21 عقب رحيل الويلزي دانييل جيمس.

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وقال رونالدو في تصريح عبر موقع النادي الرسمي: "لم أكن متأكدا إذا كان ممكنا أن ارتدي القميص رقم 7 مرة أخرى، لذلك أود أن أشكر إيدنسون كثيرا لهذه البادرة الطيبة".

ويمتلك القميص رقم 7 إرثا ضخما في مانشستر يونايتد إذ ارتداه قبل البرتغالي، جورج بيست وبراين روبسون وإريك كانتونا وديفيد بيكام.

ومنذ رحيل رونالدو في 2009 صوب ريال مدريد تعاقب أكثر من اسم على القميص رقم 7 وهم: مايكل أوين وأنطونيو فالنسيا وأنخيل دي ماريا وممفيس ديباي وإليكسيس سانشيز.

وشارك رونالدو في 292 مباراة مع يونايتد في الولاية الأولى، سجل خلالها 118 هدفا، وصنع 69 آخرين حتى انتقل بعدها إلى ريال مدريد الإسباني.

الآن حان الوقت لعودة أخرى إلى مسرح الاحلام، لإكمال ما حققه رونالدو في فترته الأولى. ولتكن الرقصة الأخيرة.

سيتجاور رونالدو مع إيديسون كافاني، وماركوس راشفورد، وماسون جرينوود، وأنتوني مارسيال في هجوم مانشستر يونايتد.

سيزامل أيضا برونو فيرنانديز مواطنه، وزميله في منتخب البرتغال، فيما سيجتمع بـ أولي جونر سولشاير مجددا، لكن كلاعب تحت إمرة مدرب، بعدما تزاملا كلاعبين في فترته الأولى مع الفريق.

وترك رونالدو معسكر منتخب البرتغال عقب تأكد عدم مشاركته في الجولة المقبلة من تصفيات كأس العالم لينضم لتدريبات الشياطين الحمر لأول مرة.

وربما تكون مباراة رونالدو الأول مع مانشستر يونايتد بعد فترة التوقف الدولي المقبل، وبالتحديد أمام نيوكاسل يونايتد يوم 11 سبتمبر المقبل.

مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو إدينسون كافاني
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