تصفيات المونديال - بوركينا تقهر النيجر.. وبنين تتجاوز مدغشقر

فاز منتخب بوركينا فاسو على مضيفه النيجر بهدفين دون رد في ملعب مراكش بالمغرب، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة إفريقيا.

وانتظرت بوركينا فاسو حتى الدقيقة 76 لتتقدم في النتيجة بواسطة نجمها الشاب لاسينا تراوري من علامة الجزاء.

تراوري المنتقل مؤخرا من أياكس أمستردام إلى شاختار دونتسك رفع رصيده إلى 7 أهداف دولية رغم حداثة عمره، إذ يبلغ 20 عاما فقط.

فيما أضاف زميله البديل محمد كوناتي الهدف الثاني سريعا في الدقيقة 79.

وشهدت المباراة مشاركة سعيدو سيمبوري المنتقل مؤخرا من المصري إلى الاتحاد السكندري.

وبذلك تتصدر بوركينا فاسو المجموعة الأولى مؤقتا في انتظار نتيجة مباراة الجزائر وجيبوتي.

وتستقبل بوركينا فاسو نظيرتها الجزائر يوم الثلاثاء المقبل في قمة المجموعة، فيما تحل النيجر ضيفة على جيبوتي يوم الإثنين.

وفي المجموعة الثامنة تعادلت ناميبيا أمام ضيفتها الكونغو برازافيل في مدينة جوهانسبورج الجنوب إفريقية بهدف لكل طرف.

تشارلز هامبيرا مدافع النيجر تقدّم لبلاده في الدقيقة 24، قبل أن يتعادل بنفسه لـ ناميبيا بهدفٍ عكسي في شباكه بالدقيقة 58.

ليحتل المنتخبان المركز الثاني خلف السنغال الفائزة يوم أمس على توجو.

وشهدت المباراة بقاء بينسون شيلونجو مهاجم الإسماعيلي على مقاعد بدلاء ناميبيا دون أن يشارك.

وفي المجموعة العاشرة فازت بنين على مضيفتها مدغشقر بهدف وحيد في العاصمة أنتاناناريفو.

وسجل ستيف موني مهاجم بريست الفرنسي هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 22.

وشارك باولن فوافي لاعب مصر للمقاصة في اللقاء وتم استبداله في الشوط الثاني.

لتتصدر بنين المجموعة برصيد 3 نقاط مستفيدة من تعادل الكونغو الديمقراطية وتنزانيا في وقتٍ سابق من اليوم الخميس.