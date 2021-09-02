التشكيل الأغلى في ميركاتو 2021.. جريليش على القمة وثلاثي من أرسنال

بعد انتهاء سوق الانتقالات في أوروبا في العديد من الدول والدوريات الخمس الكبرى، سلطت الكثير من التقارير الضوء على تلك الصفقات وقيمتها.

جاك جريليش النادي : مانشستر سيتي أرسنال

موقع ترانسفير ماركت، استعرض التشكيل الأغلي في الانتقالات الصيفية حيث بلغت قيمتها 634.5 مليون يورو هذا الصيف.

وتأتي التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: آرون رامسديل (من شيفيلد يونايتد إلى أرسنال مقابل 28 مليون يورو).

الدفاع: دايوت أوباميكانو (إلى بايرن ميونخ الألماني قادما من لايبزيج بصفقة بلغت 42.5 مليون يورو).

الفرنسي رافائيل فاران (مانشستر يونايتد من ريال مدريد بقيمة 40 مليون يورو).

الإنجليزي بن وايت (إلى أرسنال قادما من برايتون في صفقة بلغت 58.5 مليون يورو).

المغربي أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان الفرنسي قادما من إنتر ميلان الإيطالي في صفقة بلغت 60 مليون يورو).

الإسباني مارك كوكوريا (إلى برايتون الإنجليزي بعد استغناء برشلونة عنه بقيمة 18 مليون يورو).

الوسط: مارتن أوديجارد (إلى صفوف أرسنال بقيمة 35 مليون يورو بعد رحيله عن ريال مدريد)

الأرجنتيني رودريجو دي بول (انضم إلى أتليتكو مدريد قادما أودينيزي الإيطالي بقيمة 35 مليون يورو).

الهجوم: جادون سانشو (مانشستر يونايتد الإنجليزي من بوروسيا دورتموند الألماني بعد مفاوضات وصلت إلى سنتين بقيمة 85 مليون يورو).

جاك جريليش (لصفوف مانشستر سيتي بصفقة وصلت إلى 117.5 مليون يورو).

روميلو لوكاكو (لتشيلسي بقيمة 115 مليون يورو قادما من إنتر ميلان الإيطالي).

وشهد سوق الانتقالات هذا الموسم تقلبات كثيرة كانت أبرزها رحيل ليونيل ميسي عن برشلونة إلى باريس سان جيرمان، بالإضافة إلى حصول النادي الباريسي على سيرجيو راموس مدافع وقائد ريال مدريد.

كما عاد اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى فريقه السابق مانشستر يونايتد مرة أخرى قادما من يوفنتوس الإيطالي، لينتهي موسم الانتقالات الأقوى هذا الصيف بتدعيمات قوية للعديد من الأندية.