طبيب الأهلي: أكرم توفيق يعود للتدريبات بعد أسبوعين مرتديًا واقي وجه

كشف أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي لفريق الأهلي، أن أكرم توفيق لاعب الفريق لا يحتاج إلى تدخُل جراحي بعد إصابته في الوجه.

أكرم توفيق النادي : الأهلي الأهلي

وغادر توفيق معسكر منتخب مصر بعد إصابته في عظام الوجه، وعاد لفريقه الأهلي لاستكمال العلاج.

وقال أبو عبلة لموقع ناديه الرسمي: "فور خروج أكرم من المعسكر اطلعنا على الفحوصات الطبية التي أجراها جهاز المنتخب الطبي، كما أجرينا فحوصات إضافية وآشعة مقطعية".

وأضاف: "إصابة أكرم توفيق عبارة عن شرخ في عظمة الوجه".

وواصل: "تم استبعاد التدخُل جراحي، لكنها استلزمت عرضه على طبب تجميل لتخييط موضع الجرح بعملية تجميلية".

وأكمل: "سيخضع أكرم للعلاج التحفظي لمدة أسبوعين، وبعدها يعود تدريجيا للتدريبات الجماعية".

وكشف: "سيرتدي أكرم واقي وجه (ماسك) لمدة 3 أسابيع بعد عودته".

وأتم: "تم مخاطبة شركة أوروبية متخصصة لتصنيع الواقي بمقاسات وجه أكرم ليكون جاهزا لاستعماله بعد مرور الأسبوعين".

وابتعد أكرم توفيق عن مباراتي أنجولا والجابون في تصفيات كأس العالم عن قارة إفريقيا.

وتم توجيه الدعوة لشقيقه أحمد توفيق لاعب بيراميدز لتعويضه في صفوف المنتخب.

وكان FilGoal.com قد كشف في وقتٍ سابق أن اللاعب لا يحتاج إلى تدخُل جراحي، وهو ما أكده أبو عبلة.