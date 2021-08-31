إصابة أكرم توفيق في الوجه خلال مران المنتخب

الثلاثاء، 31 أغسطس 2021 - 23:18

كتب : بسام أبوبكر

الأهلي - الجيش - أكرم توفيق

تعرض اكرم توفيق لاعب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم لإصابة في الوجه على هامش مشاركته في المران الأخير للمنتخب قبل مواجهة أنجولا في التاسعة مساء غد الاربعاء.

ويلعب منتخب مصر ضد أنجولا في الجولة الأولى لتصفيات كأس العالم 2022 في قطر.

واصحطب محمد أبو العلا طبيب المنتخب اللاعب لإحدي المستشفيات لإجراء أشعه للاطمئنان عليه وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة

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وبعد خضوع أكرم للفحوصات الطبية سيتم إبلاغ الأهلي بحالته بعد معرفة مدى الإصابة.

ويفتتح منتخب مصر مبارياته في تصفيات كأس العالم بمواجهة أنجولا يوم 1 سبتمبر الجاري بملعب الدفاع الجوي.

ثم يطير منتخب مصر لمواجهة الجابون يوم 5 من الشهر ذاته في الجولة الثانية من التصفيات.

منتخب مصر يقع في المجموعة السادسة بجانب الجابون وأنجولا وليبيا.

ويتأهل أول منتخب من كل مجموعة إلى المرحلة النهائية من التصفيات، التي تقام بنظام الذهاب والإياب بين الـ10 منتخبات المتأهلة من دور المجموعات.

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