بشرى لـ مانشستر يونايتد.. إعفاء رونالدو من الاستمرار مع البرتغال

الخميس، 02 سبتمبر 2021 - 19:27

كتب : أحمد أباظة

كريستيانو رونالدو

أعلن منتخب البرتغال عن خروج نجمه كريستيانو رونالدو بصورة مبكرة من قائمة المنتخب، وذلك تمهيدا لعودته المرتقبة إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وسجل رونالدو الهدف الدولي رقم 110 لينفرد بالرقم القياسي على حساب الإيراني علي دائي، وذلك في انتصار منتخب بلاده على أيرلندا خلال تصفيات كأس العالم يوم الأربعاء.

ونجح رونالدو في تسجيل التعادل قبل نهاية الوقت الأصلي بدقيقة، حيث كان جون إيجان قد تقدم لأيرلندا، قبل أن يكمل صاروخ ماديرا المهمة في الوقت المحتسب بدلا من الضائع ويسجل الثاني لبلاده، والهدف الدولي رقم 111 في مسيرته.

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ولكن عقب تسجيل هدف الفوز احتفل رونالدو بخلع قميصه، وتلقى الإنذار الذي يقود لإيقافه عن مباراة الثلاثاء القادم ضد أذربيجان.

وقال الاتحاد البرتغالي لكرة القدم في بيان رسمي: "تم إعفاء كريستيانو رونالدو من المشاركة مع المنتخب اليوم –الخميس-".

وأوضح "البطاقة الصفراء التي تلقاها ضد أيرلندا هي الثانية له في هذه المرحلة من التصفيات، ما يعني أنه مضطر للتعرض للإيقاف لمدة مباراة، وهو ما سيحدث ضد أذربيجان".

هذا التسريح المبكر سيعفي رونالدو أيضا من مباراة السبت الودية ضد قطر في المجر، وحتى الآن لم يتم التوضيح ما إذا كان سينضم إلى يونايتد مباشرة أم لا.

ويعود الفائز بجائزة الكرة الذهبية 5 مرات إلى مانشستر يونايتد مرة أخرى، وهو ما تم إكماله بصورة رسمية صباح الثلاثاء، حيث وقع عقدا مدته عامين مع خيار التمديد لعام ثالث، قادما من يوفنتوس بعد 3 مواسم في إيطاليا.

وإذا اتجه رونالدو مباشرة إلى يونايتد، سيمنحه هذا الخروج المبكر فرصة الخضوع للعزل لمدة 5 أيام قبل التدرب مع الفريق، ما سيسهل عليه مهمة المشاركة في أولى مباريات الفريق بعد التوقف الدولي ضد نيوكاسل يونايتد في الأسبوع الرابع للبريميرليج.

يذكر أن رونالدو كان قد انضم إلى يونايتد في صيف 2003 قادما من سبورتينج لشبونة، ليغادر إلى ريال مدريد في صيف 2009، ومنذ ذلك الوقت سجل 551 هدفا بين الميرينجي ويوفي، ليعود إلى الشياطين الحمر في عمر 36 عاما.

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