كوبر يتعثر في أول اختبار.. تنزانيا تفرض التعادل على الكونغو الديمقراطية

الخميس، 02 سبتمبر 2021 - 17:09

كتب : زكي السعيد

الكونغو الديمقراطية - تنزانيا

اكتفى منتخب الكونغو الديمقراطية بالتعادل 1-1 أمام ضيفه تنزانيا في الجولة الأولى من دور المجموعات لتصفيات كأس العالم 2022 عن قارة إفريقيا.

المباراة التي أقيمت في مدينة لوبومباشي بملعب مازيمبي، هي الرسمية الأولى للأرجنتيني هيكتور كوبر مع الكونغو الديمقراطية.

أصحاب الأرض تقدّموا في الدقيقة 23 بواسطة المخضرم ديومرسي مبوكاني مهاجم الكويت الكويتي.

ليسجل مبوكاني مجددا في أول ظهور دولي له مع منتخب بلاده منذ كأس الأمم الإفريقية 2017.

لاعب أندرلخت وستاندر دو لييج وموناكو وفولفسبورج ونورويتش سيتي البالغ 35 عامًا، رفع رصيده من الأهداف الدولية إلى 19، معززا رصيده كهداف تاريخي لمنتخب الفهود.

لكن الكونغو الديمقراطية لم تهنأ كثيرًا بهذه الأسبقية، فاستقبلت التعادل في الدقيقة 36 عن طريق سيمون مسوا لاعب الوداد المغربي.

وتقام المباراة الأخرى في المجموعة بوقتٍ لاحق من اليوم الخميس بين مدغشقر وبنين.

وتلعب الكونغو الديمقراطية مباراتها المقبلة على أرض بنين يوم الإثنين، بينما تستقبل تنزانيا نظيرتها مدغشقر يوم الثلاثاء.

وفي المجموعة الخامسة، تعادلت كينيا أمام ضيفتها أوغندا في ملعب نياو الوطني بـ نيروبي.

ليتقاسم المنتخبان المركز الثاني خلف مالي التي تتصدر المجموعة بثلاث نقاط بعد فوزها أمس على رواندا بهدف وحيد.

وشارك إيمانويل أوكوي مهاجم الاتحاد السكندري في تشكيل أوغندا وارتدى شارة قيادة بلاده، قبل أن يتم استبداله في الشوط الثاني.

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