بلماضي قبل انطلاق تصفيات المونديال: حالة ملعب مصطفى تشاكر كارثية

الخميس، 02 سبتمبر 2021 - 14:54

كتب : FilGoal

جمال بلماضي - مدرب الجزائر

انتقد جمال بلماضي مدرب المنتخب الجزائري أرضية ملعب مصطفى تشاكر الذي يستقبل مباراة الفريق أمام منتخب جيبوتي في تصفيات كأس العالم 2022 يوم الخميس.

وقال بلماضي قبل مواجهة جيبوتي: "ما يحدث لأرضية ملعب مصطفى تشاكر يعد أمرا كارثيا".

وأضاف في تصريحات نقلتها جريدة الشروق الجزائرية "كلما يعود المنتخب لإجراء مبارياته على هذا الملعب يجده في وضعية يرثى لها".

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وواصل "لا تقنعني المبررات المتمثلة في تأثير الحرارة على العشب الطبيعي، ما يحدث أمر غير مقبول، أرضية الميدان لا يتم تهيئتها على مدار السنة، وكل مرة نجدها في وضعية كارثية".

وتابع "منذ تولي قيادة المنتخب وأنا أتحدث عن أرضية ملعب تشاكر، الأمور تتحسن فترة وتعود لوضعها المؤسف. في شهر يونيو كانت الأرضية رائعة، الآن تحولت إلى وضع كارثي".

وأكمل "من الغريب أن تسمع بأن الأرضية تركت دون عناية، بسبب عدم إمضاء اتفاقية، وأنا ليس بإمكاني المبيت في تشاكر".

بعد لقاء جيبوتي سيلعب المنتخب الجزائري ضد منتخب بوركينا فاسو في المغرب ضمن الجولة الثانية من التصفيات.

الجزائر جمال بلماضي
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