عضو الزمالك: ضم النقاز لأسباب فنية واقتصادية.. وتعثر انضمام مصطفى محمد لـ بوردو ليس بسببنا

كشف عمرو أدهم عضو اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك عن أسباب التفاوض مع حمدي النقاز الظهير الأيمن التونسي لعودته إلى الفريق.

النقاز وصل إلى القاهرة صباح أمس الأربعاء بالفعل، تمهيدا للتعاقد مع الزمالك. (طالع التفاصيل)

وقال عمرو أدهم في تصريحات لإذاعة أون سبورت: "بداية موضوع النقاز فني بحت بناء على رأي باتريس كارتيرون لسببين، أولهما لا يوجد لاعبين مميزين في مصر بهذا المركز ونعاني من مشكلة حقيقية، والإصابات العديدة لحازم إمام خاصة في آخر موسمين الذين غاب فيهما لفترات طويلة".

وأضاف "وثانيا فكرنا في الأمر اقتصاديا، في الدوري المصري مثلا هناك كريم العراقي، ستكون هناك تكلفة الراتب وما يحصل عليه النادي المصري".

عضو الزمالك أتبع "تواجد ثنائي أجنبي في نفس المركز؟ كل منهما له مباريات باختلاف طريقة اللعب، والمنافسة بينهما ستحفز الثنائي للمشاركة".

وإذا ضم الزمالك حمدي النقاز رسميا، فستضم قائمته النقاز، وحمزة المثلوثي الظهيرين التونسيين، بجانب حازم إمام.

عمرو أدهم تحدث أيضا عن صفقات الزمالك بشكل عام، فقال "الزمالك يبرم صفقات جديدة كل موسم، ونشتري عددا كبيرا لكن دون استفادة ثم يتخلص منهم. نهتم حاليا بالكيف وليس الكم، لاعب يتحمل الضغوط محليا وقاريا، لذلك نبحث عن نوعية لاعبين لديهم شخصية، وتشكل قيمة مضافة للزمالك".

واستمر "لدينا قوام جيد جدا، ولاعبون أصحاب شخصية دولية مثل زيزو والونش وعبد الشافي وأبو جبل وبنشرقي وطارق حامد، مما ساعد الفريق في الفوز بالبطولات مؤخرا. نبحث عن مثل هؤلاء اللاعبين، فهي نوعية غير متوافرة، لذا هناك تأني، ولا نريد 10 لاعبين لا يشاركون، بل 4 لاعبين يكونوا إضافة سواء أساسيين أو بدلاء".

واستطاع الزمالك ضم عمر كمال عبد الواحد في صفقة انتقال حر، بجانب إعلان نادي أسوان موافقته على انتقال محمود شبانة مدافع الفريق لـ الزمالك حتى الآن.

عضو لجنة الزمالك تطرق أيضا للحديث عن تعثر انتقال مصطفى محمد مهاجم الفريق المعار لنادي جالاتاسراي إلى بوردو الفرنسي، فقال "بند الشراء حق أصيل لجالاتا سراي في عقد مصطفى محمد. تواجد والد اللاعب في مقر النادي لم يكن له داع، فالقرار للنادي التركي وليس الزمالك".

وأكمل "الحق في تفعيل البند حتى يوم 31 ديسمبر من العام الجاري. كان هناك تواصل بين اللاعب والنادي الفرنسي، ولكن لم يتوصلا لاتفاق نهائي".

أدهم واصل "كل ما طلبه مصطفى محمد هو استعجال نادي الزمالك للموافقة على تفعيل البند وإرسال البطاقة الدولية. تسلم الزمالك ثمن الإعارة مليوني دولار. وسداد النادي التركي ثمن الشراء من المفترض أن يكون في الأول من يوليو لتحويل التعاقد إلى بيع نهائي، هذا ما ينص عليه التعاقد".

وأتم عمرو أدهم حديثه بالكشف عن مستجدات تجديد عقد أشرف بنشرقي نجم الفريق، فقال "وصلنا مع بنشرقي لمراحل متقدمة في التجديد. نختلف على بند واحد، لا يتعلق بنواحي مادية، ونحاول أن نتفاهم معه، بخلاف ذلك اتفقنا على الراتب ومدة التعاقد (3 سنوات). ننتظر عودته من معسكر منتخب المغرب لنواصل المفاوضات".

وينتهي عقد أشرف بنشرقي مع الزمالك بنهاية الموسم المقبل، في حين يحاول الزمالك تجديد عقد اللاعب مبكرا.