وادي دجلة يحتج على استمرار ترخيص مصر للمقاصة رغم عدم سداد مستحقات اللاعبين

الخميس، 02 سبتمبر 2021 - 13:35

كتب : FilGoal

وادي دجلة - بيان رسمي

تقدمت أندية وادي دجلة بطلب للاتحاد المصري لكرة القدم لإلغاء ترخيص نادي مصر للمقاصة.

وجاء طلب وادي دجلة لعدم سداد مصر للمقاصة مستحقات لاعبيه عن الموسم الماضي وفقا لبيان الأول.

وجاء بيان وادي دجلة كالآتي:

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"في إطار حرصها على الالتزام بالضوابط القانونية لمنظومة كرة القدم في مصر، تقدمت أندية وادي دجلة - أكبر نادي خاص - بطلب للاتحاد المصري لكرة القدم لإلغاء ترخيص نادي مصر للمقاصة".

وأضاف "يأتي ذلك لعدم سداد الأخير مستحقات لاعبيه عن الموسم الماضي، وذلك في ضوء حرص أندية وادي دجلة على تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص وأهمية تطبيق الضوابط والمعايير القانونية لرفع مستوى اللعبة في مصر".

وتابع "واستندت إدارة أندية وادي دجلة في طلبها للاتحاد المصري لكرة القدم على تقدم 5 لاعبين بنادي مصر للمقاصة بشكوى رسمية لعدم حصولهم على مستحقات مالية عن الموسم الماضي".

واختتم البيان "وكانت وسائل الإعلام قد تناقلت ذلك الفترة الماضية، ونشدد على خطورة عدم تطبيق الاتحاد المصري للوائح المنصوص عليها في هذه الحالة".

الدوري المصري وادي دجلة مصر للمقاصة
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