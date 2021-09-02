تقرير: بشكتاش يطلب رسميا ضم النني.. ويسابق الزمن من أجل دوري الأبطال

الخميس، 02 سبتمبر 2021 - 12:36

كتب : FilGoal

محمد النني - بشكتاش

أفادت تقارير تركية بأن نادي بشكتاش تقدم بعرض رسمي لأرسنال من أجل ضم الدولي المصري محمد النني.

محمد النني

النادي : أرسنال

بشكتاش

النني لعب الموسم قبل الماضي في صفوف بشكتاش على سبيل الإعارة وقدم أداءً جيدا منحه الفرصة للعب مع المدفعجية من جديد في الموسم الماضي.

وذكرت شبكة a spor التركية صباح الخميس أن بشكتاش بدأ التفاوض مع أرسنال حول ضم النني.

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وأوضح التقرير أن النادي التركي تقدم بعرض رسمي لأرسنال من أجل استعادة لاعب بازل السابق قبل انتهاء فترة الانتقالات الصيفية في تركيا يوم 8 سبتمبر الجاري.

ويسابق نادي بشكتاش الزمن لإنهاء صفقة النني يوم الخميس، من أجل ضمه لقائمة الفريق في دوري أبطال أوروبا قبل انتهاء الوقت المحدد لإرسال القوائم للاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

بشتكاش يتواجد ضمن المجموعة الثالثة بدوري أبطال أوروبا والتي تضم سبورتنج لشبونة وبروسيا دورتموند وأياكس.

سيرجن يالشين المدير الفني لـ بشكتاش هو أحد المعجبين بأداء النجم المصري، فقد صرح مطلع الموسم الماضي قائلا "اللاعب الوحيد الذي تمنيت عدم رحيله هو النني".

وأوضح سبب عدم ضمه بشكل نهائي وقتها بقوله "سعره كان عاليا للغاية".

النني (29 عاما) خاض 36 مباراة مع بشكتاش في موسم 2019-2020، وسجل هدفا وحيدا، وصنع 4 أهداف.

يذكر أن النني غاب عن لقاء منتخب مصر ضد أنجولا في افتتاح تصفيات كأس العالم 2022 بسبب قيود السفر من وإلى إنجلترا للحد من انتشار فيروس كورونا، لوجود مصر في القائمة الحمراء.

ومن المحتمل أن يشارك النني في لقاء الجابون يوم الأحد المقبل ضمن الجولة الثانية من التصفيات، لوجود الجابون في القائمة الصفراء التي لا يخضع الشخص العائد منها لعزل صحي لمدة 10 أيام، مثل العائد من دول القائمة الحمراء.

محمد النني أرسنال بشكتاش
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