رونالدو بعد رقمه القياسي: لم أتوقف عن العد بعد

أرسل كريستيانو رونالدو رسالة للجماهير البرتغالية وجماهير كرة القدم بعد انفراده بالقياسي كالهداف التاريخي للمنتخبات.

وفاز منتخب البرتغال على أيرلندا بهدفين مقابل هدف واحد في الجولة الرابعة من تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم.

رونالدو سجل هدفي البرتغال ليصل لهدفه رقم 111 بقميص المنتخب لينفرد بالرقم القياسي كأكثر من سجل بقميص المنتخبات محطما رقم علي دائي الذي سجل 109 بقميص إيران.

وكتب رونالدو عبر حساباته على فيسبوك وإنستاجرام: "لا أستطيع حتى أن أبدا في التعبير عن نفسي بالكلمات، أنا سعيد بشكل لا يصدق".

"من بين جميع الأرقام القياسية التي حققتها خلال مسيرتي ولحسن الحظ أنني حطمت البعض منها، هذا الرقم مميز جدا بالنسبة لي وهو بالتأكيد من الإنجازات التي تشعرني بالفخر".

"أولا لأن كل مرة أمثل فيها بلدي هي لحظة خاصة، لأنني أرعف أنني أدافع عن البرتغال وأظهر للعالم ما يتكون منه البرتغاليون".

"ثانيا مسابقات المنتخبات كان لها دائما تأثير قوي في داخلي على مدار عمري وأنا أكبر وأشاهد من أقتدي بهم وهم يلعبون من أجل أعلامهم كل صيف في اليورو أو كأس العالم".

"لكن أخيرا وقبل كل شيء لأن تسجيل 111 هدف للبرتغال يعني 111 لحظة مثل التي عشناها اليوم، لحظات من الاتحاد والسعادة لملايين وملايين المواطنيين البرتغاليين في جميع أنحاء العالم، بالنسبة لهم كل تضحية تستحق العناء".

"سبب آخر بالنسبة لي لتقدير ذلك الإنجاز بقدر ما أفعل الآن، هو أن علي دائي قد وضع المعايير في مثل ذلك المستوى العالي، حتى أنني في مرحلة ما بدأت أقمر بأنني قد لا أمسك به أبدا، تهانينا له على الاحتفاظ بهذا الرقم القياسي لفترة طويلة وشكرا على إظهار الاحترام لي دائما في كل مرة أسجل فيها وكلما اقتربت أكثر وأكثر من رقمك المميز".

"شكرا للبرتغال، وشكرا لجميع زملائي في الفريق وخصومي لجعل تلك المرحلة لا تنسى، دعونا نواصل الاجتماع داخل الملعب في السنوات القادمة، أنا لم أتوقف عن العد حتى الآن".

وسجل رونالدو 33 هدفا في تصفيات كأس العالم، 31 هدف في تصفيات اليورو، 19 هدفا في مباريات ودية، 14 هدفا في اليورو، 7 أهداف في كأس العالم، 5 أهداف في دوري الأمم الأوروبية وهدفين في كأس القارات.