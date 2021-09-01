مجموعة مصر – ليبيا تهزم الجابون +89 وتشارك الفراعنة الصدارة

الأربعاء، 01 سبتمبر 2021 - 23:19

كتب : FilGoal

منتخب ليبيا

بهدف قاتل أشعل المجموعة مبكرا، احتفلت ليبيا بعودتها إلى أراضيها بفوز قاتل على الجابون.

فازت ليبيا على الجابون بهدفين مقابل هدف على ملعب الشهداء، ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة السادسة من تصفيات كأس العالم 2022.

سجل أندريه بوكو هدف الجابون، فيما سجل علي سلامة، وسند الورفلهي هدفا ليبيا.

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الفوز رفع رصيد ليبيا إلى ثلاث نقاط في صدارة المجموعة بجانب مصر، فيما تجمد رصيد الجابون عند لا شيء من النقاط.

الجابون تقدمت مبكرا في الدقيقة الـ11 بعد تصويبة R2 رائعة من أندريه بوكو، سكنت الشباك.

ليبيا أدركت التعادل في الدقيقة الـ27. ركنية نفذها أحمد القدري، وقابلها علي سلامة برأسية متقنة في المرمى مسجلا التعادل، لينتهي الشوط الأول بهدف لكل فريق.

الشوط الثاني

الجابون بدأت الشوط الثاني بقوة، وكاد بيير إيمريك أوباميانج يسجل الثاني لبلاده في الدقيقة الـ47 بعد بينية استلمها على حدود منطقة الجزاء، ثم سدد في العارضة العلوية.

وردت ليبيا في الدقيقة الـ52 بتصويبة من أحمد القدري، لكن الحارس تصدى لها على مرتين.

وبعد محاولات عدة، جاء الهدف القاتل في الدقيقة الـ89. عرضية من السنوسي، قابلها سند الورفلي برأسية اصطدمت في العارضة ونزلت خلف الخط في المرمى، لتنطلق الاحتفالات في بنغازي، وينتهي اللقاء بفوز ليبيا بهدف.

الفوز رفع رصيد ليبيا إلى ثلاث نقاط في صدارة ترتيب المجموعة بجانب مصر، فيما تجمد رصيد الجابون عند لا شيء من النقاط.

ليبيا ستحل ضيفا على أنجولا في لواندا بالجولة الثانية، فيما ستسافر مصر لمواجهة الجابون في ليبرفيل يوم الأحد المقبل.

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