إيدرسون بعد التجديد: العمل مع جوارديولا هو أعظم تجربة في مسيرتي

وصف إيدرسون حارس مانشستر سيتي بأن العمل مع مدربه بيب جوارديولا هو أعظم تجربة في مسيرته.

وأعلن نادي مانشستر سيتي يوم الأربعاء تمديد عقد حارسه البرازيلي إيدرسون مورايش لموسم إضافي.

وقال إيدرسون في تصريحات لموقع ناديه: "كان هذا قرارا سهلا بالنسبة لي، لا يوجد مكان آخر أريد أن أكون فيه".

وأضاف "أن تكون جزءا من أحد أفضل فرق كرة القدم في العالم وأن تنافس على الألقاب عاما بعد عام هو ما يريده كل لاعب كرة قدم، وهذه هي الفرصة التي تمنح لك في سيتي".

وأكمل "لدينا مدير فني رائع، كان العمل معه من أعظم التجارب في مسيرتي وأنا الآن لاعب أفضل بفضل هذا الأمر".

وتابع "لقد حققنا الكثير في السنوات الـ4 الماضية، وأنا واثق من أنه يمكننا الاستمرار في تحقيق المزيد من النجاحات للنادي في المواسم القادمة".

منذ انتقاله من بنفيكا إلى سيتي حافظ على نظافة شباكه في 94 مباراة من أصل 195 مباراة وتوج بالعديد من الألقاب.

فيما قال تشيكي بيجيريستين مدير سيتي: "إيدرسون هو أحد أفضل حراس المرمى في العالم".

وواصل "إنه مناسب تماما لفلسفتنا هنا في مانشستر سيتي وقدرته على اللعب بقدميه تجعله عنصرا أساسيا في طريقة لعبنا".

وشدد "منذ تعاقدنا معه، أضاف بعدا جديدا إلى طريقتنا وأحدث ثورة في حراسة المرمى في الدوري الإنجليزي الممتاز".

الحارس الذي انضم لسيتي في يونيو 2017 جدد لموسم آخر بعدما كان ينتهي عقده السابق في صيف 2025.

إيدرسون هو خامس لاعب يمدد عقده مع سيتي هذا العام، بعد كيفن دي بروين وفرناندينيو وجون ستونز وروبن دياش.