مصدر من النجم الساحلي: المصري طلب ضم أيمن الصفاقسي.. وهذه مطالبنا

أوضح مصدر من نادي النجم الساحلي وجود رغبة من المصري البورسعيدي لضم جناح الفريق أيمن الصفاقسي.

وقال مصدر من النجم الساحلي لـ FilGoal.com: "مسؤولو المصري تواصلوا معنا عن طريق وكلاء ثم أحد المسؤولين للتعاقد مع أيمن الصفاقسي".

وأضاف "المصري طلب ضم اللاعب مقابل 400 ألف دولار لكننا حددنا 700 ألف دولار لبيع اللاعب".

وأتم "الصفاقسي لديه عروض من عدة أندية مصرية وننتظر تنفيذ طلباتنا لترك اللاعب يرحل".

وأنهى الصفاقسي الموسم المنقضي من الدوري التونسي هدافا له برصيد 9 أهداف بقميص النجم الساحلي.

وساهم التونسي البالغ 25 عاما في حصد النجم الساحلي لوصافة الدوري خلف الترجي.

وسجل إجمالا الصفاقسي الموسم المنقضي 10 أهداف وصنع 6 في جميع المسابقات خلال 29 مباراة.

ويستطيع الصفاقسي شغل مركزي الجناح الأيمن والأيسر وكذلك المهاجم.

وكان طارق هاشم عضو مجلس إدارة المصري قد كشف تحركات الفريق البورسعيدي في سوق الانتقالات. (طالع التفاصيل)

المصري احتل المركز الخامس برصيد 50 نقطة وحسم تأهله للكونفدرالية للموسم المقبل.

وكان المصري قد أعلن في وقت سابق ضم أحمد علاء مدافع طلائع الجيش في صفقة انتقال حر.