المصري: راتب وقيمة انتقال جنش لا تناسبنا.. وباسم مرسي وقع لنا ولكن

الأربعاء، 01 سبتمبر 2021 - 12:49

كتب : FilGoal

الأهلي والمصري

كشف طارق هاشم عضو مجلس إدارة المصري تحركات نادي في سوق الانتقالات الصيفية للموسم الجديد.

باسم مرسي

النادي : مصر للمقاصة

محمود جنش

النادي : الزمالك

محمد عبد المنصف

النادي : وادي دجلة

المصري

وقال هاشم عبر إذاعة أون سبورت: "محمود عبد الرحيم جنش يتقاضى سنويا 7 أو 8 ملايين جنيه والزمالك سيطلب مثلا 10 ملايين جنيه مقابل بيعه، لا أعتقد أن هذا يناسبنا".

وأضاف "هناك مشاورات مع محمد عبد المنصف حارس وادي دجلة، كما تفاوضه أندية أخرى مثل فاركو وكوكاكولا والشرقية للدخان".

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وأوضح "باسم مرسي وقع بالفعل على رغبة للنادي المصري، وفوجئنا بأنه يريد إعادة الشيك من أجل الانضمام إلى سيراميكا كليوباترا، وأعتقد أن أمره منتهي".

وأتم "نعمل على تدعيم الفريق بسبعة لاعبين لدعم مراكز الظهيرين وقلب الدفاع وصانع الألعاب ورأس الحربة".

المصري احتل المركز الخامس برصيد 50 نقطة وحسم تأهله للكونفدرالية للموسم المقبل.

وكان المصري قد أعلن في وقت سابق ضم أحمد علاء مدافع طلائع الجيش في صفقة انتقال حر.

المصري البورسعيدي باسم مرسي محمد عبد المنصف جنش في الدوري
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