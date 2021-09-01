إيدرسون مستمر مع سيتي حتى 2026

الأربعاء، 01 سبتمبر 2021 - 14:38

كتب : FilGoal

إيدرسون

أعلن نادي مانشستر سيتي يوم الأربعاء تمديد عقد حارسه البرازيلي إيدرسون مورايش لموسم إضافي.

وأفاد النادي في بيان: "يسرنا أن نعلن عن تمديد التعاقد مع الحارس الأمين إيدرسون حتى صيف 2026".

الحارس الذي انضم لسيتي في يونيو 2017 جدد لموسم آخر بعدما كان ينتهي عقده السابق في صيف 2025.

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إيدرسون هو خامس لاعب يمدد عقده مع سيتي هذا العام، بعد كيفن دي بروين وفرناندينيو وجون ستونز وروبن دياش.

منذ انتقاله من بنفيكا إلى سيتي حافظ على نظافة شباكه في 94 مباراة من أصل 195 مباراة وتوج بالعديد من الألقاب.

إيدرسون مانشستر سيتي
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