حوار - رونالدو: مسؤوليتي تقديم كل شيء.. ودور السير أليكس في عودته لـ مانشستر يونايتد

طال الانتظار؟ الآن كريستيانو رونالدو في مانشستر يونايتد، لبدء تجربة ليست بالجديدة عليه.

كريستيانو رونالدو النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

البرتغالي تحدث عن عودته لملعب أولد ترافورد ودور السير أليكس فيرجسون في عودته

وإليكم أول حوار للنجم البرتغالي عبر الموقع الرسمي للشياطين الحمر.

شعورك بعد التواجد في مانشستر يونايتد مرة أخرى؟

"حسنا، كما تعلم لدي تاريخ رائع مع هذا النادي الرائع. كنت هناك عندما كان عمري 18 عاما وبالطبع أنا سعيد جدا بالعودة إلى المنزل بعد 12 عاما. لذلك أنا سعيد حقًا وأتطلع إلى بدء مباراتي الأولى".

من المتوقع وفقا للتقارير أن يخوض البرتغالي مباراته الأولى ضد نيوكاسل في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

ما هو الدور الذي لعبه السير أليكس فيرجسون في عودتك؟

"كما يعلم الجميع ، منذ أن وقعت مع مانشستر في سن 18، كان السير صاحب الدور الرئيسي. أتذكر عندما لعبنا ضد مانشستر عندما كنت في سبورتنج لشبونة. السير أليكس فيرجسون مثل الأب في كرة القدم بالنسبة لي".

السير أليكس فيرجسون هو أكثر خاض رونالدو مباريات تحت قيادته برصيد 292 مباراة سجل خلالها 118 هدفا وصنع 73.

دور السير أليكس فيرجسون في انتقاله

"لقد ساعدني كثيرا وبالطبع كان له دور كبير بسيب العلاقة التي كانت بيننا، نحن على اتصال دائم طوال الوقت. أنا حقا أحبه كثيرا وكان المفتاح الرئيسي بالنسبة لي لأكون في المكان الذي أنا فيه الآن بالتوقيع مع مانشستر يونايتد".

"أعتقد أنه أفضل قرار اتخذته. انتقلت من يوفنتوس الآن إلى مانشستر، إنه فصل جديد وأنا سعيد للغاية، وأريد الاستمرار مرة أخرى لصنع التاريخ، لمحاولة مساعدة مانشستر على تحقيق نتائج رائعة والفوز بالألقاب".

هل تحدثت إلى أولي جونار سولشاير بشأن الانتقال وما الذي يبنيه في يونايتد؟

"أجرينا محادثة لكن بالطبع سيكون لدي وقت للتحدث معه وجها لوجه لمعرفة ما يتوقعه. لقد لعبت معه لمدة عامين أو ثلاثة أعوام في مانشستر يونايتد، لذلك لدي علاقة جيدة معه ولكن الآن مع دور مختلف فأنا لاعب وهو مدرب".

"علاقتي معه رائعة وكما قلت من قبل، أنا هنا في مانشستر لمساعدة الفريق على تحقيق النتائج المنتظرة ويمكن للمدرب الاعتماد علي في كل ما يريد. لذلك أنا متاح لكل شيء".

سولشاير ورونالدو تجاور في أرضية الملعب سويا بقميص الشياطين الحمر في 32 مباراة وساهما معا في 4 أهداف.

رسالة للجماهير

"الجماهير هي أهم شيء في كرة القدم، الآن مع العودة وليس كما كان قبل عام مباريات بمدرجات فارغة. هم العامل الأبرز في كرة القدم لذلك أنا سعيد جدا. مشجعو مانشستر يونايتد مميزون وأنا أعلم وأتذكر جيدا أنهم ما زالوا يغنون أغنيتي مما يجعلني أشعر بسعادة أكبر، مسؤوليتي تقديم كل شيء على أرض الملعب كما فعلت من قبل وطوال الوقت وأحاول أن أبذل قصارى جهدي لمساعدة الفريق على التسجيل والفوز، وآمل أن أراهم قريبا جدا".