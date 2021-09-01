تقرير تونسي: النقاز ينتظر عرضا من بيراميدز بعد فسخ عقده مع الترجي

تنازل حمدي النقاز ظهير أيمن الترجي عن جزءا من مستحقاته المالية لصالح ناديه التونسي، من أجل فسخ تعاقده.

وذكرت صحيفة "الصباح نيوز" التونسية أن علاقة النقاز انتهت تماما بالترجي منذ فترة بعدما طلب اللاعب فسخ تعاقده بالاتفاق بين الطرفين.

وأبلغ النقاز المدير الفني الجديد للترجي راضي الجعايدي بعدم رغبته في استمراره مع الفريق التونسي، بسبب ما تعرض له من هجوم خلال الموسم الماضي من قبل جماهير الفريق.

ورفضت إدارة الترجي فسخ عقد النقاز، ولكن اللاعب أعاد للنادي مبلغ 180 ألف دولار، كما تنازل عن جزءا من مستحقاته، مقابل فسخ العقد بالتراضي بين الطرفين.

وأضافت الصحيفة أن النقاز ينتظر عرضا من أحد فرق الدوري المصري وقد يكون هذا النادي هو بيراميدز.

وكان حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة شؤون الزمالك، كشف عن دخول النادي الأبيض في مفاوضات مع النقاز لإعادته مرة أخرى للفريق خلال فترة الانتقالات الجارية. (طالع التفاصيل)

ولعب القاز في صفوف الزمالك خلال الفترة من يناير 2018 حتى فبراير 2019.

صاحب الـ28 عاما شارك مع الزمالك في 64 مباراة. سجل هدفا وصنع 9 آخرين.

وحقق الدولي التونسي مع الزمالك ألقاب كأس مصر مرتين، والكونفدرالية الإفريقية، وكأس السوبر المصري السعودي.

وعقب رحيله من الزمالك وفسخ تعاقده من طرف واحد رفع النقاز قضية على النادي وأعلن الأخير تغريم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" له مليون 200 ألف دولار.

وأعلن الزمالك استئنافه على القرار في وقت لاحق.