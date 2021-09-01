الزمالك: أتممنا التفاوض مع 3 لاعبين وسنعلن عن الصفقات في الوقت المناسب

كشف حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة شؤون نادي الزمالك عن مستجدات الصفقات الجديدة الخاصة بالقلعة البيضاء.

وقال حسين لبيب عبر قناة النادي: "سنضيف 6 لاعبين عائدين من الإعارة على الفريق بطل الدوري وهذا يمنح الزمالك قوة كبيرة".

وأضاف "بعد ذلك سيكون هدف النادي الأول هو تجديد تعاقد 8 من نجوم الفريق من بينهم طارق حامد وأشرف بنشرقي".

وأكمل "بخلاف عمر كمال أتممنا التفاوض مع 3 لاعبين سنعلن عنهم بعد الاستقرار على قوام الفريق بالكامل وبعد تجديد تعاقد باقي نجوم الفريق".

وواصل "أكملنا المفاوضات مع اللاعبين ومع أنديتهم وأتممنا الاتفاق على المقابل المادي وقيمة التعاقد، وننتظر فقط الوقت المناسب لتفعيل التعاقد".

وأتم تصريحاته "نحن نعمل بشكل علمي منظم وسنعلن عن الصفقات في الوقت المناسب، ولا يزال أمامنا الكثير من الوقت".