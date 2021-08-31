الصفقة السادسة.. تومياسو من بولونيا إلى أرسنال

الثلاثاء، 31 أغسطس 2021 - 23:47

كتب : FilGoal

تاكهيرو تومياسو

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي تعاقده مع المدافع الياباني تاكهيرو تومياسو قادما من بولونيا الإيطالي.

تاكهيرو تومياسو-الذي يمكنه اللعب في مركز الظهير الأيمن أيضا- وقع عقده مع الفريق لمدة أربع مواسم.

لاعب أرسنال الجديد سيرتدي الرقم 18 مع الفريق.

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وبحسب ذا أثليتك، فإن قيمة انتقال اللاعب وصلت 16 مليون جنيه إسترليني مع الإضافات.

تومياسو سيكون سادس صفقات أرسنال في سوق الانتقالات بعد بن وايت وآرون رامسديل ونونو تافاريس ومارتن أوديجارد وسامبي لوكونجا.

مايكل أرتيتا قال للموقع الرسمي للنادي بعد التوقيع مع اللاعب: "تاكهيرو مدافع قوي يتمتع بخبرة جيدة في الدوري الإيطالي وعلى المستوى الدولي. مدافع متعدد الاستخدامات يتمتع بصفات دفاعية رائعة وقدرة فنية عالية. سيكون عضوا مهما في فريقنا. نتطلع إلى انضمامه لنا بعد عودته من التوقف الدولي ".

وشارك تومياسو في 33 مباراة الموسم الماضي مع بولونيا في جميع المسابقات كما تواجد مع منتخب اليابان الأولمبي والذي حصد المركز الرابع في طوكيو.

أرسنال لعب 3 مباريات في الدوري الإنجليزي هذا الموسم ولم يستطع جمع أي نقطة بعد ثلاث هزائم أمام برينتفود وتشيلسي ومانشستر سيتي على الترتيب.

أرسنال بولونيا تاكهيرو تومياسو الدوري الإنجليزي سوق الانتقالات
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