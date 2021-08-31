العودة حيث التألق.. جريزمان إلى أتليتكو مدريد

عاد أنطوان جريزمان إلى أتليتكو مدريد من جديد حيث التألق بقميص العاصمة الإسبانية.

وكان جريزمان قد انتقل من أتليتكو مدريد إلى برشلونة في صيف 2019 ولكن بعد عامين فقط عاد من جديد.

وانتقل جريزمان إلى أتليتكو مدريد لمدة موسم على سبيل الإعارة مع خيار شراء كما أعلن النادي عبر موقعه الرسمي.

وكشف الصحفي الموثوق فابريزو رومانو بشبكة سكاي سبورت عن وجود بند يحق لأتليتكو مدريد شراء اللاعب مقابل 40 مليون يورو.

وتألق جريزمان بقميص أتليتكو مدريد وخاض 257 مباراة مع الفريق وساهم في 158 هدفا.

وسجل جريزمان 133 هدفا مع أتليتكو مدريد في مختلف المسابقات ونجح في صناعة 50 آخرين.

ولم تشهد مسيرة جريزمان مع برشلونة نجاحا ملموسما إذ شارك النجم الفرنسي في 102 مباراة بقميص الفريق الكتالوني وسجل فقط 35 هدفا وصنع 17 آخرين.

وشارك جريزمان مع برشلونة في الثلاث جولات الأولى من الدوري الإسباني ولم يسجل أو يصنع أي أهداف.

وبدأ جريزمان مسيرته في إسبانيا مع فريق شباب ريال سوسيداد في 2005 قبل أن يلعب للفريق الأول في عام 2010.

وانتقل جريزمان من ريال سوسيداد إلى أتليتكو مدريد في صيف 2014 واستمر لمدة خمس سنوات مع فريق العاصمة الإسبانية.