فاروق جعفر لـ في الجول: مصطفى البدري دخل حسابات الزمالك.. وعودة كارتيرون تحسم موقفه

الثلاثاء، 31 أغسطس 2021 - 21:04

كتب : بسام أبو بكر

مصطفى البدري لاعب الإنتاج

دخل مصطفى البدري مهاجم الإنتاج الحربي اهتمامات نادي الزمالك تمهيدا للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الجارية.

وكشف فاروق جعفر المستشار الفني للجنة إدارة الزمالك لـFilGoal.com عن دخول اللاعب ضمن دائرة اهتمامات القلعة البيضاء.

وقال فاروق جعفر لـFilGoal.com: "مصطفى البدري ضمن اهتمامات الزمالك، وننتظر عودة باتريس كارتيرون إلى القاهرة لمعرفة رأيه النهائي في اللاعب وحسم موقف النادي سواء بالتعاقد معه أم لا".

أخبار متعلقة
الزمالك يطالب جالاتاسراي بقيمة عقد مصطفى محمد كاملة خبر في الجول - الزمالك يرفض رحيل طارق حامد محمود شبانة: أبلغت رئيس أسوان برغبتي في اللعب للزمالك

ويقضي الفرنسي باتريس كارتيرون حاليا فترة إجازة في بلاده.

وكان FilGoal.com كشف عن عدم دخول مصطفى البدري في حسابات الأهلي للتعاقد معه. (طالع التفاصيل)

وقال خالد مهدي مدير الكرة في فريق الإنتاج الحربي في وقت سابق لـFilGoal.com: "هناك بالفعل محادثات لانتقال مصطفى البدري للأهلي والزمالك عن طريق وكلاء فقط دون وصول عرض رسمي لضم اللاعب".

وأضاف "النادي الوحيد الذي أرسل عرضا رسميا هو فاركو".

وأتم "طلبنا منهم الانتظار لمعرفة رأي المدير الفني الجديد لفريق الإنتاج الحربي في رحيل اللاعب من عدمه".

مصطفى البدري البالغ من العمر 24 عاما شارك في 27 مباراة مع الإنتاج الحربي في الدوري الموسم الماضي سجل خلالها 11 هدفا وصنع هدفين.

وبدأ مصطفى البدري مسيرته الكروية مع أسوان قبل أن ينضم للأهلي ثم رحل عن القلعة الحمراء مجانا لينضم للإنتاج الحربي.

الإنتاج الحربي هبط للقسم الثاني مع نهاية الموسم الماضي بعد احتلاله المركز قبل الأخير برصيد 28 نقطة.

مصطفى البدري الزمالك الدوري المصري
نرشح لكم
أخر الأخبار
فاروق جعفر لـ في الجول: مصطفى البدري دخل حسابات الزمالك.. وعودة كارتيرون تحسم موقفه 35 دقيقة | الدوري المصري
روبرتسون يعلق على عودة رونالدو لمانشستر يونايتد 49 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الزمالك يطالب جالاتاسراي بقيمة عقد مصطفى محمد كاملة 56 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - الزمالك يرفض رحيل طارق حامد 56 دقيقة | الدوري المصري
محمود شبانة: أبلغت رئيس أسوان برغبتي في اللعب للزمالك ساعة | الدوري المصري
والد مصطفى محمد لـ في الجول: أتواجد في مقر الزمالك لحسم انتقال نجلي إلى بوردو ساعة | ميركاتو
الزمالك يرفض رحيل أوباما.. ومحاولة أخيرة من الحزم ساعة | الدوري المصري
توتنام يتعاقد مع إيمرسون من برشلونة ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 هدف وتاريخ يقترب.. ماذا قدم محمد صلاح أمام تشيلسي؟ 2 مصدر من سموحة يكشف لـ في الجول مقابل انتقال حسام حسن إلى الأهلي.. وموقف عبد القادر 3 خبر في الجول – حسام حسن يجتاز الكشف الطبي ويستكمل إجراءات التعاقد في مقر الأهلي 4 بعد عودته إلى مانشستر يونايتد.. أشياء سيحصل عليها رونالدو
قد ينال إعجابك