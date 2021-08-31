فاروق جعفر لـ في الجول: مصطفى البدري دخل حسابات الزمالك.. وعودة كارتيرون تحسم موقفه

دخل مصطفى البدري مهاجم الإنتاج الحربي اهتمامات نادي الزمالك تمهيدا للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الجارية.

وكشف فاروق جعفر المستشار الفني للجنة إدارة الزمالك لـFilGoal.com عن دخول اللاعب ضمن دائرة اهتمامات القلعة البيضاء.

وقال فاروق جعفر لـFilGoal.com: "مصطفى البدري ضمن اهتمامات الزمالك، وننتظر عودة باتريس كارتيرون إلى القاهرة لمعرفة رأيه النهائي في اللاعب وحسم موقف النادي سواء بالتعاقد معه أم لا".

ويقضي الفرنسي باتريس كارتيرون حاليا فترة إجازة في بلاده.

وكان FilGoal.com كشف عن عدم دخول مصطفى البدري في حسابات الأهلي للتعاقد معه. (طالع التفاصيل)

وقال خالد مهدي مدير الكرة في فريق الإنتاج الحربي في وقت سابق لـFilGoal.com: "هناك بالفعل محادثات لانتقال مصطفى البدري للأهلي والزمالك عن طريق وكلاء فقط دون وصول عرض رسمي لضم اللاعب".

وأضاف "النادي الوحيد الذي أرسل عرضا رسميا هو فاركو".

وأتم "طلبنا منهم الانتظار لمعرفة رأي المدير الفني الجديد لفريق الإنتاج الحربي في رحيل اللاعب من عدمه".

مصطفى البدري البالغ من العمر 24 عاما شارك في 27 مباراة مع الإنتاج الحربي في الدوري الموسم الماضي سجل خلالها 11 هدفا وصنع هدفين.

وبدأ مصطفى البدري مسيرته الكروية مع أسوان قبل أن ينضم للأهلي ثم رحل عن القلعة الحمراء مجانا لينضم للإنتاج الحربي.

الإنتاج الحربي هبط للقسم الثاني مع نهاية الموسم الماضي بعد احتلاله المركز قبل الأخير برصيد 28 نقطة.