مصدر من الأهلي لـ في الجول: مصطفى البدري خارج حساباتنا

كشف مصدر مسؤول في الأهلي عن حقيقة مفاوضات النادي الأحمر مع مصطفى البدري مهاجم الإنتاج الحربي.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "مصطفى البدري خارج حسابات الأهلي تماما".

وأضاف "الأهلي لم يفكر على الإطلاق في ضم البدري".

وقال خالد مهدي مدير الكرة في فريق الإنتاج الحربي في وقت سابق لـFilGoal.com: "هناك بالفعل محادثات لانتقال مصطفى البدري للأهلي والزمالك عن طريق وكلاء فقط دون وصول عرض رسمي لضم اللاعب".

وأضاف "النادي الوحيد الذي أرسل عرضا رسميا هو فاركو".

وأتم "طلبنا منهم الانتظار لمعرفة رأي المدير الفني الجديد لفريق الإنتاج الحربي في رحيل اللاعب من عدمه".

مصطفى البدري البالغ من العمر 24 عاما شارك في 27 مباراة مع الإنتاج الحربي في الدوري الموسم الماضي سجل خلالها 11 هدفا وصنع هدفين.

وبدأ مصطفى البدري مسيرته الكروية مع أسوان قبل أن ينضم للأهلي ثم رحل عن القلعة الحمراء مجانا لينضم للإنتاج الحربي.

الإنتاج الحربي هبط للقسم الثاني مع نهاية الموسم الماضي بعد احتلاله المركز قبل الأخير برصيد 28 نقطة.