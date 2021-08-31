الزمالك يرفض رحيل أوباما.. ومحاولة أخيرة من الحزم

الثلاثاء، 31 أغسطس 2021 - 20:10

كتب : إبراهيم رمضان

هدف أوباما لاعب الزمالك في المقاصة

قررت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك رفض العرض المقدم من الحزم السعودي للتعاقد مع يوسف أوباما.

وعلم FilGoal.com أن اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك رفضت الاستغناء عن أوباما على سبيل الإعارةبسبب حاجة الفريق له.

FilGoal.com كشف في وقت سابق عن عرض الحزم للتعاقد مع يوسف أوباما. (طالع التفاصيل)

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الحزم السعودي سيقوم بمحاولة أخيرة لإقناع الزمالك بالاستغناء عن اللاعب

أوباما (26 عاما) من ناشئي الزمالك، وسبق له أن لعب معارا إلى الاتحاد السكندري ووادي دجلة.

وخاض أوباما 37 مباراة في مختلف البطولات بالموسم الجاري، سجل خلالها 13 هدفا وصنع 4، وساهم في حصد لقب الدوري المصري بعد غياب 6 سنوات.

ويحتل الحزم المركز 13 في الدوري السعودي بعد مرور 3 جولات، إذ تعادل مرتين وخسر في أخرى، ويشرف على تدريبه البرتغالي هيلدر.

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