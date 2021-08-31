لايبزج يتعاقد مع أليكس موريبا من برشلونة

أعلن لايبزج في بيان رسمي التعاقد مع إلايش موريبا لاعب وسط برشلونة لمدة أربع مواسم مع خيار التمديد لموسم إضافي.

كما أعلن برشلونة على حصوله على 16 مليون يورو مقابل انتقال اللاعب إلى لايبزج بالإضافة إلى 6 مليون يورو كمتغيرات وحصول برشلونة على 10% كنسبة في حالة إعادة البيع في المستقبل.

اللاعب صاحب الـ 18 عاما ياتي كمعوض لرحيل مارسيل سابيتزير، الذي انتقل من لايبزج إلى بايرن ميونخ.

موريبا التحق بأكاديمية برشلونة في 2010 وشارك مع الفريق الأول للمرة الأولى في الموسم الماضي بمباراة دور الـ 32 من كأس ملك إسبانيا أمام كورنيا.

وشارك موريبا الموسم الماضي مع برشلونة في 29 مباراة، وتمكن خلالهم من تسجيل هدفين وصناعة أربعة آخرين.