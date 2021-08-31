خبر في الجول - أموتو يطلب مهلة أسبوعا لحسم مصيره مع المصري

الثلاثاء، 31 أغسطس 2021 - 17:04

كتب : أيمن عيد

لاعبو المصري يحتفلون بهدف أوستين أموتو في أسوان

طلب النيجيري أوستن أموتو مهاجم المصري البورسعيدي مهلة لمدة أسبوع للتفكير في مصيره مع الفريق.

أوستين أموتو

النادي : المصري

المصري

وحسبما علم FilGoal.com فأن مسؤولي المصري أبدوا رغبتهم في استمرار اللاعب بعدما حُل الخلاف بينه وبين المدير الفني.

كما تقدم المصري بعد تجديد تعاقد المهاجم النيجيري خلال الجلسة التي جمعته من الإدارة منذ أيام.

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واتفق الطرفان على ترك مهلة للتفكير تكون مدتها أسبوعا لحسم مصير اللاعب مع الفريق.

المهاجم البالغ 28 عاما انضم للمصري في يناير 2019 وخلال 75 لقاءً سجل 20 هدفا وصنع 4.

وأنهى المصري الدوري في المركز الخامس برصيد 50 نقطة.

وسيشارك المصري في كأس الكونفدرالية الإفريقية بسبب احتلاله للمركز الثالث في موعد إرسال الاتحاد المصري لكرة القدم أسماء الفرق المشاركة للاتحاد الإفريقي.

المصري أوستن أموتو في الدوري الدوري المصري
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