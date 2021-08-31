يوفنتوس يضم محمد إحتارين.. وتقارير تشير إلى إعارته لـ سامبدوريا

الثلاثاء، 31 أغسطس 2021 - 16:21

كتب : FilGoal

محمد إحتارين - يوفنتوس

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي ضم محمد أمين إحتارين من أيندهوفن الهولندي حتى صيف 2025

ويمتلك إحتارين الجنسية الهولندية وتدرج في صفوف الطواحين حتى منتخب تحت 19 عاما ولا زال يملك فرصة اللعب لمنتخب المغرب بعدما رفض الانضمام لمعسكر منتخب هولندا من قبل.

الهولندي صاحب الأصول المغربية يشغل مركز صانع الألعاب ويمكنه أيضا اللعب جناح سواء في الجهة اليمنى أو اليسرى.

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ووفقا للتقارير فأن اللاعب وقع على عقد بمقابل يتراوح بين 5-6 ملايين يورو.

ويُعار اللاعب لصفوف سامبدوريا حتى نهاية الموسم من أجل اكتساب الخبرات في الكرة الإيطالية.

ويعد إحتارين أصغر لاعب يسجل هدفا في تاريخ إيندهوفن في المسابقات الأوروبية بعمر 17 عاما و303 يوما.

بقميص بي إس في خاض اللاعب البالغ 19 عاما 74 مباراة وسجل 10 أهداف.

وفي حال انضم لمنتخب المغرب سيصبح إحتارين خامس مغربي يرتدي قميص السيدة العجوز بعد أسامة إيسبار ووسام بوي ويونس مروزق ومهدي بنعطية.

محمد إحتارين يوفنتوس
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